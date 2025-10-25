Bencic y Noskova jugarán la final en Tokio, Rybakina baja por lesión

La final del torneo WTA 500 de Tokio enfrentará el domingo a la suiza Belinda Bencic (13ª del mundo) contra la checa Linda Noskova (17ª), que avanzó en su caso por la baja por lesión de la que debía ser su rival el sábado en semifinales, la kazaja Elena Rybakina (7ª).

"He tenido problemas de espalda esta semana y no puedo jugar al 100%", explicó Rybakina, de 26 años, unas horas después de haberse asegurado su boleto para el Masters WTA de final de temporada (1-8 de noviembre en Riad, Arabia Saudita), el torneo que reúne a las ocho mejores tenistas del año, por su victoria en cuartos de final del viernes.

La baja de la kazaja permite a Noskova, subcampeona del WTA 1000 de Pekín a principios de este mes y derrotada por Rybakina la semana siguiente en tercera ronda del WTA 1000 de Wuhan, jugar su tercera final de esta temporada, después de las de Praga y la de la capital china.

Su adversaria el domingo será la suiza Bencic, que necesitó tres mangas para deshacerse en su semifinal de la estadounidense Sofia Kenin (25ª), por 7-6 (7/5), 3-6 y 6-2.

-- Torneo WTA de Tokio

- Individuales femeninos - Semifinales:

Belinda Bencic (SUI/cabeza de serie N.5) derrotó a Sofia Kenin (USA/N.10) 7-6 (7/5), 3-6, 6-2

Linda Noskova (CZE) a Elena Rybakina (KAZ) por baja por lesión