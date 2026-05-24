Belgrano vuelve a amargar a River y gana su primera liga argentina

Quince años después de enviarlo a segunda división, Belgrano volvió a vencer a River Plate este domingo en un partido decisivo y se consagró campeón por primera vez en su historia en la élite del fútbol argentino.

El Pirata cordobés venció 3-2 a River en una épica final del torneo Apertura la tarde del domingo en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

Leonardo Morales (26') y Nicolás "Uvita" Fernández (84', de penal, y 87') anotaron los goles para la remontada de Belgrano, mientras que Facundo Colidio (18') y Tomás Galván (59') convirtieron para el Millonario.

De este modo, Belgrano obtiene el primer título del año en Argentina y se clasifica para la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2027.

"Mi corazón está lleno de felicidad. El pueblo pirata se lo merece. Necesitaba que este club tan grande tuviera un título y lo pudimos conseguir", dijo Uvita Fernández, héroe del partido, al que le bastó un puñado de minutos para entrar en la historia de Belgrano.

- Otra decepción de River -

River, por su parte, sumó una nueva frustración en un año en el sufrió la renuncia de su histórico entrenador Marcelo Gallardo, en marzo, que fue reemplazado por Eduardo Coudet.

A pesar de inversiones millonarias y el respaldo incondicional de su gente, el coloso de Buenos Aires carga con una sequía de títulos desde 2023.

Sorprendió Belgrano en el comienzo al entrar más decidido, con una presión alta que le permitió generar chances muy pronto.

El joven arquero riverplatense, Santiago Beltrán, se lució al desviar un cabezazo de Paserini y un derechazo cruzado de Emiliano Rigoni en los primeros minutos.

Pero el Millonario golpeó primero, a los 18 minutos, cuando nadie lo esperaba: Marcos Acuña cedió para Tomás Galván, que aprovechó un error de Rigoni y mandó el centro de la muerte para la llegada de Colidio, que empujó el balón a la red y abrió el marcador.

La final parecía estar servida para el Millonario, pero la ventaja le duró poco, exactamente ocho minutos, porque en un tiro de esquina Leo Morales cabeceó cruzado para empatar.

En la segunda mitad mejoró River, que decidió ser más protagonista y le discutió la tenencia a Belgrano, que jugó en un estadio ubicado a siete kilómetros de su cancha.

Y a los 59 minutos el once del Chacho Coudet encontró el segundo tanto. Este llegó tras una jugada rápida de derecha a izquierda, en la que Colidio asistió a Tomás Galván, que definió con un tiro cruzado.

- Una ráfaga Pirata -

El encuentro se le hacía cuesta arriba al Pirata, que no encontraba los circuitos ofensivos, y el DT Ricardo Zielinski mandó a la cancha a los 76 minutos al Uvita Fernández en lugar del errático Paserini.

Esa variante cambió el partido y la historia del Apertura.

Belgrano empezó a arrinconar a River con centros y Fernández anotó el empate a los 84', con un penal sancionado a instancias del VAR por una mano de Lautaro Rivero.

Tres minutos después, Belgrano completó la histórica remontada.

El Mudo Vázquez ganó una pelota por la izquierda y mandó un centro que el Uvita Fernández tomó dentro del área y sentenció con un zurdazo al palo opuesto al que venía Beltrán.

Belgrano nuevamente amargó a River, al que venció en un duelo por la permanencia en primera en 2011, con Zielinski en el banquillo, y festeja un triunfo histórico.