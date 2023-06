Becky Sauerbrunn, capitana de EEUU, será baja en el Mundial femenino (medios)

La veterana defensa Becky Sauerbrunn, capitana de la selección de fútbol de Estados Unidos, será baja en el Mundial que arranca el 20 de julio debido a una lesión en el pie, reportaron este viernes medios estadounidenses.

Sauerbrunn, de 38 años, no podrá competir en su cuarta Copa del Mundo al no haberse recuperarse completamente de una lesión sufrida en abril, según informaron fuentes no identificadas a la cadena ESPN y el medio digital The Athletic.

La defensa suma 216 partidos como internacional con Estados Unidos y fue parte de las selecciones campeonas de los dos últimos Mundiales de 2015 y 2019.

La jugadora del Portland Thorns también contribuyó al oro olímpico logrado en los Juegos de Londres-2012 y el bronce en Tokio-2020.

El seleccionador estadounidense, Vlatko Andonovski, anunciará en los próximos días su lista definitiva de convocadas para el Mundial, que se disputará en Australia y Nueva Zelanda del 20 de julio al 20 de agosto.