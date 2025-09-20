Bayern suma y sigue ante Hoffenheim con un insaciable Harry Kane

El Bayern de Múnich se impuso este sábado en la cancha del Hoffenheim (1-4) con un triplete de Harry Kane, lo que supuso una cuarta victoria en otros tantos partidos en la Bundesliga.

Los hombres de Vincent Kompany suman así 12 puntos de 12 posibles en este inicio de temporada, y tienen asegurado pasar la semana en solitario en lo alto de la tabla.

A la espera de la visita del Colonia al Leipzig el sábado, y del partido del Borussia Dortmund el domingo ante el Wolfsburgo, los muniqueses cuentan con cinco puntos de ventaja sobre sus tres inmediatos perseguidores; el BVB, el Colonia y el St. Pauli (que perdió 2-0 el viernes en Stuttgart).

Los tres primeros goles del gigante bávaro fueron obra del delantero inglés Harry Kane (44, 48, 77), que venía de marcar otros dos goles el miércoles en Champions ante el Chelsea.

- Profundidad de banquillo -

Menos de 72 horas después de haber despachado a los Blues con un 3-1 en el Allianz Arena en el estreno de su campaña europea en Champions, Kompany rotó a la mitad de su once de inicio, con Josip Stanisic lesionado y ausente hasta el parón internacional de octubre, y con Dayot Upamecano, Joshua Kimmich, Michael Olise y Serge Gnabry viendo el inicio desde el banco.

Bajo un sol radiante este sábado en la ciudad de Sinsheim, los capitaneados por Manuel Neuer se encomendaron una vez más al goleador que pocas veces falla, que volvió a llevarse el balón firmado a casa.

Con ocho goles en cuatro partidos, es el máximo goleador de la Bundesliga.

Los dos últimos goles este sábado del capitán y máximo goleador histórico de la selección de Inglaterra fueron de penal, mientras que el Hoffenheim redujo la diferencia por medio de Vladimir Coufal (82).

Serge Gnabry puso el broche en el tiempo añadido en la última acción del partido (90+9).

Kane había abierto el marcador antes de la pausa al rematar de volea un córner puesto al primer palo por Lennart Karl.

- Cerca de los 100 -

Poco después de regresar de vestuarios, Kane convirtió su primer penal, provocado por Sacha Boey (48).

Y en el último cuarto de hora, Michael Olise, que había entrado minutos antes, provocó un nuevo penal que Kane se encargó de subir al marcador.

Máximo realizador de la Bundesliga en sus dos primeras temporadas, Kane suma 13 goles en siete partidos entre todas las competiciones este curso, y se acerca a la centena de goles (98 en 103 partidos) con los colores bávaros, que viste desde mediados de agosto de 2023.

Los hombres de Kompany dispondrán de seis días para preparar el próximo partido liguero, contra Werder Bremen (viernes) en el Allianz Arena, antes de viajar a Chipre para enfrentarse al modesto Paphos.