Bayern prosigue su racha ante un Mönchengladbach en minoría numérica

El Bayern de Múnich tuvo que tirar de paciencia este sábado en la cancha del Borussia Mönchengladbach (0-3) para firmar su octava victoria en otras tantas fechas de la Bundesliga.

Fue el 13º triunfo consecutivo del gigante bávaro entre todas las competiciones.

Los muniqueses, que sólo conocen la victoria este curso, presentan un balance perfecto, con 24 puntos de 24 posibles, con 30 goles a favor y sólo 4 en contra en campeonato.

Unos números que, extendidos a todas las competiciones (la Supercopa alemana, un partido de Copa y tres fechas en Champions) ascienden a 47 goles marcados y 9 recibidos.

En los cinco principales campeonatos europeos, sólo el AC Milan había logrado una racha parecida al inicio del ejercicio, en 1992/1993.

Su ventaja al frente de la tabla sigue siendo de cinco puntos respecto al Leipzig, que cosechó su victoria más amplia fuera de casa en liga, 0-6 en Augsburgo.

- Nuevo gol de Karl -

En superioridad numérica desde el minuto 19, los hombres de Vincent Kompany tuvieron que esperar hasta más allá de la hora de juego para abrir la lata en Mönchengladbach por medio de Joshua Kimmich (64), antes del gol de la tranquilidad de Raphaël Guerreiro.

Goleador más joven del Bayern y también goleador alemán más joven (17 años y 242 días) en Liga de Campeones, el miércoles ante el Brujas (4-0), Lennart Karl mostró de nuevo sus cualidades para el regate y su acierto de cara a puerta en el minuto 81, con un disparo con la zurda para firmar su primer gol en Bundesliga.

"Hubo muchas emociones, mantuvimos la calma. Cuando tuvimos ocasiones, las aprovechamos", analizó Kompany.

El equipo capitaneado por Joshua Kimmich -ante la ausencia de Manuel Neuer, que descansó- visitará al Colonia el miércoles en dieciseisavos de Copa de Alemania.

Por detrás del Bayern, el RB Leipzig mostró una eficacia implacable en Augsburgo, donde llegó al descanso con un 0-4 a favor que dejaba el partido resuelto, antes de firmar dos nuevos goles en el segundo tiempo. Yan Diomandé (10'), Rômulo (18'), Antonio Nusa (22'), Christoph Baumgartner (38'), Assan Ouédraogo (56') y Castello Lukeba (65') marcaron para los Toros Rojos.

Desde el correctivo inaugural recibido en Múnich (6-0) el 23 de agosto, el Leipig no ha vuelto a perder, con seis victorias y un empate. Por vez primera desde su primer ascenso a la Bundesliga, el club del este de Alemania no disputa este año competición europea.

En la lucha por erigirse en primer perseguidor del Bayern, el Borussia Dortmund (4º, 14 puntos) recibe al Colonia este sábado en su Westfalenstadion con la obligación de ganar para no quedar descolgado del Leipzig.

El domingo, el Bayer Leverkusen (5º, 14 puntos) recibe al Friburgo y el Stuttgart (3º, 15 puntos) jugará en casa ante el Maguncia con la misma obligación de victoria.