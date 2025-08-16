Bayern de Múnich gana 2-1 al Stuttgart en la Supercopa de Alemania

El Bayern de Múnich, vigente campeón de Alemania, consiguió el primer título oficial de la temporada, la Supercopa de Alemania, al ganar 2-1 este sábado en Stuttgart al equipo local, gracias a tantos de Harry Kane y del recién llegado Luis Díaz.

El atacante colombiano, fichado a finales de julio desde el Liverpool en una operación que ascendió a 75 millones de euros (88 millones de dólares), firmó así su primer gol oficial con su nuevo equipo.

Fue en el minuto 77, para ampliar la cuenta del Bayern después de Kane abriera el marcador en el 18.

En el descuento final, Jamie Leweling (90+3) acortó para el Stuttgart, el campeón de la última Copa de Alemania, pero sin tiempo para una reacción.

El Bayern de Múnich conquistó así por undécima ocasión -un récord- la Supercopa de su país, el torneo que tradicionalmente abre la temporada en Alemania y que llevaba este año por primera vez el nombre de Franz Beckenbauer, la leyenda fallecida en enero de 2024 a los 78 años.

La Bundesliga arrancará el próximo fin de semana y allí el Bayern de Múnich empezará el viernes ante el RB Leipzig, que este sábado derrotó 4-2 al modesto Sandhausen (4ª división) en la primera ronda -treintaidosavos de final- de la Copa de Alemania.