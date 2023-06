Bautista elimina a Medvedev en Halle, Jarry cae ante Zverev

El tenista español Roberto Bautista (N.23) dio la gran sorpresa este viernes en el torneo de Halle al eliminar al ruso Daniil Medvedev (N.3) en los cuartos de final, mientras que el ídolo local Alexander Zverev (N.22) dejó fuera al chileno Nicolás Jarry (N.28).

En la hierba del torneo alemán, el veterano Bautista (35 años) logró un merecido y reñido triunfo ante el principal favorito de la prueba, al que derrotó por 7-5 y 7-6 (7/3).

Bautista basó su triunfo en su servicio, ganando el 75% de los puntos con su saque (por solo el 63% del ruso) y además restó mejor (38% de puntos ganados por el 25% de Medvedev).

El español perdió su servicio en el primer juego del partido y ya no volvió a concederlo. Recuperó inmediatamente el 'break' y volvió a quebrar al ruso para evitar el 'tie-break' y apuntarse el primer set.

En la segunda manga, ambos jugadores mantuvieron su servicio, pero en el 'tie-break' Bautista se mostró muy sólido y ganó todos los puntos con su saque para clasificarse para las semifinales, donde se medirá al también ruso Andrey Rublev (N.7), que venció al neerlandés Tallon Griekspoor (N.29) en tres sets (3-6, 6-3 y 6-4).

"Para ganar a Daniil en esta pista, tienes que jugar muy bien", declaró a pie de pista Bautista, que no está teniendo una gran temporada 2023. "No me he sentido bien estos primeros meses del año, pero he seguido trabajando duro y hoy se vio este trabajo, por lo que estoy muy feliz".

Medvedev, exnúmero 1 mundial, es el vigente subcampeón en Halle, donde perdió la final del año pasado ante el polaco Hubert Hurkacz.

No obstante, la hierba no es la superficie favorita de Medvedev, que nunca superó los cuartos de final del torneo de Wimbledon, que el año pasado no pudo disputar por la exclusión de los tenistas rusos y bielorrusos como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de las tropas de Moscú.

También este viernes, Zverev eliminó al chileno Jarry, tomándose la revancha de la derrota sufrida ente el chileno en semifinales de Ginebra, a finales de mayo; un torneo, sobre arcilla, que acabaría ganando el sudamericano.

Este viernes, en otra superficie, el resultado fue el contrario.

Jarry había sorprendido el jueves al griego Stefanos Tsitsipas (5º del mundo), al que eliminó en octavos de final. No pudo esta vez dejar al torneo sin el ídolo local.

Zverev, reciente semifinalista en Roland Garros, está teniendo una buena adaptación a la hierba y el sábado se verá en semifinales con el kazajo Alexander Bublik (48º), que se clasificó cuando el italiano Jannik Sinner (9º) abandonó al ir ya perdiendo 7-5 y 2-0.

-- Torneo ATP de Halle

- Individuales - Cuartos de final:

Roberto Bautista (ESP/N.8) derrotó a Daniil Medvedev (RUS/N.1) 7-5, 7-6 (7/3)

Andrey Rublev (RUS/N.3) a Tallon Griekspoor (NED) 3-6, 6-3, 6-4

Alexander Bublik (KAZ) derrotó a Jannik Sinner (ITA/N.4) 7-5, 2-0 y abandono

Alexander Zverev (GER/N.9) a Nicolás Jarry (CHI) 7-5, 6-3