Bagnaia gana la carrera esprint del Gran Premio de Austria de MotoGP

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) ganó el sábado la carrera esprint del Gran Premio de MotoGP de Austria e iguala a Jorge Martín (Ducati-Pramac) en el liderato del Mundial de pilotos.

El turinés, que arrancó la carrera en segunda posición, se vio beneficiado en especial por una penalización para Martín, que fue segundo, mientras que Aleix Espargaró (Aprilia) completó el podio en la tercera posición.

"La lucha fue intensa y nuestro ritmo fue increíble. Luego vi que Jorge tenía una penalización y yo gestioné bien mis neumáticos. Estoy muy contento por haber ganado", explicó Bagnaia.

El seis veces campeón del mundo español Marc Márquez (Ducati-Gresini), que partía desde la tercera posición, se cayó a mitad de la carrera, dejándose de nuevo unos puntos importantes.

Martín, que partía desde la pole position, fue adelantado por Bagnaia en la primera curva, y dos vueltas más tarde atacó al italiano en la chicane, pero no logró girar y tuvo que tomar una escapatoria.

Los comisarios valoraron que el español había obtenido una ventaja con esta maniobra y le penalizaron con "long lap" que le hizo perder cuatro segundos, poniendo fin a sus opciones de victoria.

"Fue una carrera difícil, el espectáculo habría sido mucho mejor sin esa penalización... Ya había perdido tiempo yéndome largo, pero a pesar de ello me aplicaron ese 'long lap'", lamentó Martín. "Luego seguí luchando para recuperar mi lugar en el podio".

- "He arriesgado demasiado" -

Tras esa sanción, Márquez se hizo con la segunda posición y parecía dirigirse hacia un nuevo podio cuando cayó pese a no estar bajo presión.

"Están medio pasito por delante, he decidido arriesgar, cuando he visto que Martín tenía el long-lap he decidido pasar un poco al ataque para ver si podía atrapar a 'Pecco', he arriesgado demasiado", lamentó Márquez a las cámaras de DAZN España.

Con esta tercera victoria de la temporada en carrera esprint, Bagnaia alcanza en puntos a Martín como colíder del Mundial de pilotos con 250 puntos, muy por delante del italiano Enea Bastianini (Ducati), que queda a 52 puntos del dúo en cabeza luego de su cuarta posición en el trazado sobre colinas de Red Bull Ring.

El australiano Jack Miller, piloto de la escudería local KTM, terminó en quinta posición, por delante del italiano Franco Morbidelli (Ducati-Pramac) y del sudafricano Brad Binder (KTM).

El italiano Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) y los españoles Pol Espargaró (piloto de pruebas de KTM) y Pedro Acosta (GasGas-Tech3) completaron el 'Top 10'.

El domingo Martín volverá a partir desde la pole en el Gran Premio, luego de haber marcado el mejor tiempo durante la clasificación del sábado, con el que estableció de paso el nuevo récord del circuito.