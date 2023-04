Badosa espera que Madrid sea un punto de inflexión en su temporada

La española Paula Badosa llega al Torneo de Madrid confiando en que sirva de punto de inflexión a su temporada y con la única ambición de sentirse bien en la pista.

"No sé si va a ser así o no, ojalá (suponga un hito en la temporada), vengo trabajando muy bien, vengo con muchas ganas, con mucha ilusión y ojalá sea aquí porque me gusta hacerlo muy bien en casa", afirmó Badosa este martes en rueda de prensa.

La española, número 42 del mundo, vive una temporada irregular en la que su mejor resultado fueron unas semifinales en Adelaida.

Badosa llega a Madrid tras alcanzar los cuartos de final en Charleston y Stuttgart, impulsada por el "aire nuevo" de su nuevo equipo técnico.

"Terminé la relación con mi antiguo entrenador, empecé con un equipo nuevo en todos los aspectos. Empezar de cero, aire fresco... y eso, por mi personalidad, me gusta", afirmó la tenista española.

"Necesito obviamente estabilidad, una buena relación y, al final, un equipo de buenas personas me hace sentir bien", añadió Badosa.

La española, de 25 años, se medirá para su entrada en liza en Madrid a la italiana Elisabetta Cocciaretto, número 50 del mundo, aunque en la siguiente ronda podría tener que vérselas con la estadounidense Coco Gauff.

"Estoy jugando mejor, últimamente estoy teniendo muchas opciones con jugadoras que son las mejores del mundo y no acaba de caer de mi lado", afirmó Badosa.

"Creo que es un poco la dinámica, ellas vienen con mucha confianza y yo estoy dudando un poco, aparte del gran nivel que tienen, pero estoy jugando bien y estoy con ganas", afirmó.

Badosa, que "firmaría ya" llegar a semifinales, tiene aspiraciones más modestas en Madrid.

"Podría decir que me encantaría ganar, estar en semis, en las rondas finales, pero no creo que sea ahora mismo lo que tengo que buscar. Lo que tengo que buscar es hacer un estilo de juego, mentalmente recuperar la mejor versión de mí misma", aseguró la española.

"Quiero sentirme bien en pista, me he venido sintiendo muy bien en estas últimas semanas y ojalá estos partidos caigan de mi lado", concluyó.