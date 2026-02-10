Bad Bunny recordó a Trump el poder latino en Estados Unidos

Para el presidente Donald Trump, la fiesta que Bad Bunny armó en el Super Bowl fue una "bofetada" a los Estados Unidos. Para electores latinos, sin embargo, Benito recordó el peso que tiene su presencia en esta sociedad.

Por las políticas migratorias de Trump ahora "tenemos que andar con nuestros pasaportes en el bolsillo y eso no garantiza que no nos detengan. Esa sí es una bofetada en la cara" de los latinos, dijo Michelle Venegas, de 50 años, puertorriqueña residente en Austin, capital de Texas.

Pese a ser un estado republicano, en Texas los demócratas conservan algunas jurisdicciones electorales, principalmente en barrios latinos. Esto cambió en 2024 a nivel nacional.

"El voto hispano/latino ha sido un voto decisivo, y lo que vimos en 2024 fue resultado del sufrimiento que esta comunidad sentía por el costo de la vida, los salarios aún bajos, y vieron a Trump como una forma de salir de esa situación", comentó Debbie Mucarsel-Powell, directora ejecutiva de la Escuela de Posgrado de Gestión Política de la Universidad George Washington.

Trump logró el 48% en el voto latino, doce puntos porcentuales más que en los comicios de 2020.

Pero algo parece ir cambiando. En una elección especial a fines de enero, el demócrata Taylor Rehmet ganó el Distrito 9 del Senado estatal de Texas, un territorio donde Trump había arrasado en las presidenciales.

-Efectos de las redadas-

Sus redadas contra inmigrantes indocumentados se convirtieron en violentas detenciones de familias enteras e incluso de ciudadanos estadounidenses con raíces latinas.

"Los votantes hispanos no han visto cambios ni ganancias para su comunidad (...) Y están empezando a ver cómo la represión migratoria afecta a sus amigos", consideró Mucarsel-Powell.

Trump "tiene una versión errónea de los latinos. Cree que traemos delincuencia, malos hábitos, cuando nosotros siempre hemos trabajado (...) El racismo todavía sigue en pie en el siglo XXI", dijo Lenny Medina, de 26 años, trabajador de un estacionamiento en San Juan de Puerto Rico, territorio estadounidense desde 1898.

Para Amerika García Grewal, codirectora del movimiento Federación Frontera, en Eagle Pass, Texas, el show fue "algo inclusivo y auténtico que contrasta con todas las mentiras de la administración Trump" sobre los migrantes.

- "Fuerza" a los latinos -

Benito Antonio Martínez Ocasio armó una fiesta en español, mostró la esencia de los barrios latinos, sus costumbres, sus familias y recordó que América es todo un continente y Estados Unidos parte de él.

Resaltó la importancia que tuvo la industria azucarera de Puerto Rico -su tierra natal- en la mayor economía del mundo. Y entonó "El Apagón", un reguetón de protesta contra los problemas de infraestructura de la isla.

Para Trump, el show fue una "afrenta a la grandeza de Estados Unidos".

Pero, para Martina Grifaldo, de 62 años y líder de la Alianza Latina Internacional en Houston, fue "un mensaje poderoso porque está diciendo que somos importantes y necesarios en este país".

"Hace que agarren fuerza aquellos latinos que ya no pueden más con todo lo que está pasando", consideró.

Un 58% desaprueba la labor de Trump, frente a un 39% de sí lo apoya, según un sondeo nacional de NYT/Siena en enero. Ya en noviembre de 2025, una encuesta de Pew Research mostraba que el 70% de latinos desaprobaba su labor.

"Los comentarios de Trump no hacen ninguna mella en mí, pero refuerzan la idea de que tenemos que tener cuidado por quien votamos", agregó Grifaldo.

- "Arriesgado" y "hermoso" -

Desde Los Ángeles, California, la pareja de brasileños Tainá Mendonça y Bruno Ribeiro, ambos de 43 años, ven en Bad Bunny una inspiración.

"Lo que hizo, aunque muy arriesgado, es hermoso y da fuerza y esperanza a muchas personas que no tienen voz. (...) La posición de Trump [contra los migrantes] no sorprende, pero es difícil apoyar a quien solo consigue ver diferencias y no las semejanzas entre las personas", comentó Bruno.

Y aunque Trump dijo que nadie entendió una palabra del show, para Tainá, cuyo idioma nativo es el portugués, "no se necesita entender cada palabra para entender el sentido" del show.

Más de 36 millones de latinos -con ciudadanía estadounidense- estaban habilitados para votar en los comicios del 2024, lo que representa un 15% del total de electores hábiles en el país.

"El error que está cometiendo la administración es no comprender la contribución de la comunidad hispana, que se acerca a los 4 billones de dólares anuales. En este momento no solo hay sentimientos de inseguridad y miedo sino también de ira hacia la administración Trump", sostuvo Mucarsel-Powell.