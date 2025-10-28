Azulejos igualan la Serie Mundial ante Dodgers y aseguran retorno a Toronto

Con un jonrón de dos carreras de Vladimir Guerrero Jr., los Azulejos de Toronto se impusieron el martes 6x2 en la cancha de los Dodgers de Los Ángeles y empataron 2-2 el global de la Serie Mundial.

Los canadienses se recuperaron mejor del maratónico juego del lunes, que igualó el récord de 18 entradas en una final de las Grandes Ligas, y recuperaron todas sus opciones para alcanzar su primer título en 32 años.

El estelar Shohei Ohtani debutó como lanzador en una Serie Mundial para los Dodgers, obligados ahora a viajar de vuelta a Toronto para lograr su segunda corona consecutiva.

La serie, al mejor de siete partidos, vivirá un quinto episodio el miércoles en Los Ángeles antes de trasladarse a Toronto para el sexto capítulo el viernes y, de ser necesario, un séptimo y último el sábado.

La gran incógnita este martes era como iba a influir en ambos equipos el extenuante duelo de la víspera, que se prolongó durante más de seis horas y media.

Cuando se acercaba la medianoche en Los Ángeles, un jonrón ganador de Freddie Freeman hizo estallar de júbilo las gradas del Dodger Stadium

Los angelinos se colocaron al frente de la eliminatoria pero a costa de quemar los brazos de casi todo su bullpen, por lo que este martes necesitaban una larga y productiva apertura de Ohtani.

La última vez que el prodigio japonés subió al montículo, en la Serie de Campeonato ante Milwaukee, selló una de las mejores actuaciones de la historia con 10 ponches y tres jonrones en ataque.

Este martes Ohtani demostró que es humano, ponchando a seis rivales y cediendo seis hits y una base por bolas en seis entradas.

Al bate apenas sacó una base por bolas en tres turnos, lejos de su extraordinaria noche anterior, en la que pegó dos jonrones y batió un récord de playoffs llegando nueve veces a base.

Ohtani pasó su peor momento en la tercera entrada cuando, en un duelo de titanes, Guerrero Jr. le conectó un cuadrangular de dos carreras en el tercer inning.

Guerrero Jr., con más responsabilidad ante la baja de George Springer, se convirtió en el jugador de los Azulejos con más cuadrangulares en playoffs, con un total de siete, todos ellos este año.

- Fulgurante séptima entrada -

Sólo 17 horas después del histórico tercer partido, las gradas del Dodger Stadium volvieron a llenarse con 56.000 aficionados entre los que no faltaron celebridades.

El príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle, residentes en California, siguieron la acción desde primera fila portando la característica gorra azul de los Dodgers.

En las tribunas, figuras del cine como Brad Pitt y Sydney Sweeney y del deporte como LeBron James asistieron a otro hito de la ya legendaria carrera de Ohtani, con sus primeros lanzamientos en Serie Mundial.

El astro japonés dominó sus dos primeros turnos mientras cargaba también con el rol de primer bate.

Ohtani recibió base por bolas en su primera aparición y alargó a 11 su racha de turnos embasándose y a seis la de boletos consecutivos, cifras nunca vistas en la historia del Clásico de Otoño.

Las rachas récord del japonés concluyeron cuando fue ponchado en la tercera entrada por Shane Bieber.

El abridor de Toronto se retiró después de 5.1 entradas en las que cedió cuatro hits, tres bases por bolas y una carrera de Max Muncy.

Esa anotación fue producida con un sacrificio del puertorriqueño Kiké Hernández y abrió el marcador en el segundo inning.

Ohtani, por su parte, no pudo evitar el jonrón de dos carreras de Guerrero Jr. que puso a Toronto por delante 3x2 en el tercer inning.

El japonés resistió en la lomita hasta una fatídica séptima entrada en la que Toronto logró sus otras cuatro carreras.

Dos hits de Ernie Clement y Daulton Varsho abrieron fuego y provocaron la salida de Ohtani bajo la ovación del público en pie.

El relevista Anthony Banda fue recibido con un sencillo del venezolano Andrés Giménez que produjo la tercera carrera canadiense a cargo de Varsho.

Toronto encontró el filón que necesitaba y sumó otras tres anotaciones de Clement, Giménez y Guerrero Jr., al que los Dodgers dieron una base intencional.

Con cinco carreras de desventaja, los locales sólo pudieron maquillar el resultado con una anotación del dominicano Teoscar Hernández en la última entrada.