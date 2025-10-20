Azulejos enfrentarán a Dodgers en su primera Serie Mundial en 32 años

Los Azulejos de Toronto lograron el lunes una dramática victoria 4x3 frente a los Marineros de Seattle con la que clasificaron a su primera Serie Mundial desde 1993, que les enfrentará a los poderosos Dodgers de Los Ángeles.

Un providencial jonrón de tres carreras de George Springer volteó el marcador en la séptima entrada en Toronto para que los locales salieran ganadores de la Serie de Campeonato de la Liga Americana por un global de 4-3.

A los Marineros, en cambio, se les escapó por segundo juego consecutivo el boleto a la primera Serie Mundial de su historia.

Los Azulejos tendrán la ventaja de campo en la final de las Grandes Ligas de béisbol frente a los Dodgers, los vigentes campeones, comenzando por el primer juego del viernes.

Los 39.000 aficionados festejaron a lo grande el regreso de la novena al Clásico de Otoño por primera vez desde que ganó sus dos únicos títulos de forma consecutiva en 1992 y 1993.

Toronto había forzado este séptimo y definitivo partido frente a Seattle con un rotundo triunfo el domingo liderado por su figura Vladimir Guerrero Jr.

El dominicano-canadiense quería seguir los pasos de su ilustre padre, Vladimir Guerrero, quien llevó a los Rangers de Texas a la Serie Mundial en 2010.

- El dolor "no importa" -

Este lunes, sin embargo, le cedió el traje de héroe al veterano George Springer, que ratificó su fama de especialista en las eliminatorias.

El estadounidense, de 36 años, salvó a Toronto con un batazo frente al relevista venezolano Eduard Bazardo que permitió que los Azulejos levantaran una peligrosa desventaja de 3x1.

"Estoy muy feliz por nuestro equipo, nuestros aficionados, nuestra ciudad, nuestro país. Es un momento increíble", declaró Springer, quien se mantuvo en esta serie pese a un fuerte pelotazo en la rodilla que le hizo abandonar el quinto partido del viernes.

El dolor "no importa, se lo debo a estos aficionados, a esta ciudad, a este país", afirmó.

Springer llegó a 23 cuadrangulares en playoffs, la tercera mayor marca en la historia de Las Mayores tras los 29 del dominicano Manny Ramírez y los 27 del venezolano José Altuve.

- Seattle alarga su maldición -

Este desenlace fue un golpe muy duro para los Marineros, que seguirán siendo la única franquicia que nunca ha llegado a la Serie Mundial.

Seattle nunca había estado tan cerca en ninguna de las otras tres Series de Campeonato que ha disputado desde su llegada a la liga en 1977.

Tras perder su primera oportunidad el domingo, los bates de los Marineros volvieron a tronar este lunes bajo la cubierta del Rogers Centre.

Un pelotero canadiense, Josh Naylor, le dio el primer golpe a Toronto con un sencillo que remolcó la primera carrera del juego, a cargo de Rodríguez en la entrada inicial.

Los locales respondieron en el mismo inning mediante un imparable de Daulton Varsho que permitió que George Springer pasara por la registradora.

Toronto se encomendó en el juego decisivo al experimentado Shane Bieber a pesar de que solo llevaba nueve aperturas tras su grave lesión de codo.

El ganador del premio Cy Young en 2020 duró apenas 3.2 entradas en el montículo y fue retirado después de permitir siete hits y un cuadrangular descomunal de Julio Rodríguez.

- Asalto definitivo -

El cuarto jonrón en estos playoffs de J-Rod, un misil de 129 metros, ponía de nuevo por delante a los visitantes en la tercera entrada.

En la quinta fue Cal Raleigh, el líder de jonrones de la temporada regular, el que castigó al relevista Louis Varland con otro vuelacercas para colocar a Seattle en ventaja 3x1.

La tensión crecía en el Rogers Centre a medida que avanzaban las entradas sin noticias de los artilleros de Toronto.

El asalto definitivo llegó en la séptima, cuando los Azulejos colocaron corredores en segunda y tercera base con solo un out.

Los Marineros relevaron entonces a Bryan Woo por el venezolano Bazardo, que no pudo evitar el jonrón decisivo de Springer que permitió que Isiah Kiner-Falefa y Addison Barger pasaran por el plato para darle el triunfo a Toronto.