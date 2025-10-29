Azulejos arrollan a Dodgers y acarician su primera Serie Mundial en 32 años

Los Azulejos de Toronto lograron el miércoles una contundente victoria de 6x1 de visita ante los Dodgers de Los Ángeles y están a solo un triunfo de conquistar su primera Serie Mundial desde 1993.

La novena canadiense, apoyada en una actuación récord de su lanzador novato Trey Yesavage, lidera la final de las Grandes Ligas por un global de 3-2 y tendrá la primera oportunidad de ganar el título el viernes frente a su público.

Shohei Ohtani y el resto de figuras de los Dodgers se estrellaron el miércoles contra Yesavage, que llegó a 12 ponches. Mientras, Vladimir Guerrero Jr. firmó uno de los dos jonrones de Toronto en la primera entrada.

Los Azulejos tienen completamente acorralados a los Dodgers, que están obligados a ganar dos partidos consecutivos en Toronto el viernes y sábado para ser los primeros bicampeones en un cuarto de siglo.

Para ello necesitarán que despierten sus mejores bates, que sólo han aparecido en momentos puntuales de este Clásico de Otoño.

Ohtani, sin hits en cuatro turnos, y el resto de figuras angelinas fracasaron este miércoles frente a Yesavage, un lanzador de 22 años con más aperturas en playoffs (5) que en fase regular (3).

El estadounidense, de 1,93 metros de altura, se agigantó a lo largo de siete entradas en las que acumuló 12 ponches, la mayor cantidad para un novato en una Serie Mundial, y permitió tres hits y una carrera.

Yesavage es además el primer lanzador que logra 12 strikeouts sin ninguna base por bolas en el máximo escenario.

Guerrero Jr. también colaboró con varias acciones defensivas, además de liderar un ataque que volvió a dejar pequeña a la lujosa artillería de los Dodgers.

El dominicano-canadiense pegó su octavo cuadrangular en estos playoffs, empatando en el liderato a Ohtani, y puso a Toronto a soñar con una tercera corona tras las dos seguidas logradas en 1992 y 1993.

- El muro de Yesavage -

El Dodger Stadium se vistió el miércoles de gala para el último juego que hospedará de esta Serie Mundial, con celebridades en la grada como los actores Leonardo Caprio y Chris Pine.

Earvin "Magic" Johnson, ícono de Los Angeles Lakers de la NBA y dueño minoritario de los Dodgers, realizó el lanzamiento ceremonial sin que nadie pudiera prever la tormenta que se avecinaba para los campeones.

Davis Schneider, sustituto del lesionado George Springer, pegó un jonrón en el primer lanzamiento del abridor Blake Snell.

Sin tiempo para recuperarse, Guerrero Jr. le bateó otro cuadrangular para ampliar la ventaja visitante.

Ningún equipo había arrancado un juego de Serie Mundial con dos jonrones consecutivos, pero esta edición es todo un combate de pegadores.

La única anotación de los locales fue otro vuelacercas del puertorriqueño Kiké Hernández en el tercer inning.

El batazo del boricua despertó a los 56.000 aficionados angelinos, pero la presión no influyó en el imperturbable Yesavage.

- Fiesta contra el bullpen -

Mientras el novato recetaba ponches, la ofensiva canadiense arañó otra carrera en la cuarta entrada tras un triple de Daulton Varsho.

Snell, doble ganador del premio Cy Young, tuvo que alargar su apertura hasta los 116 pitcheos, en los que cedió seis hits y cuatro bases por bolas y ponchó a siete bateadores.

Los Dodgers no tuvieron más remedio que encomendarse a su cuestionado bullpen y no tardaron en pagar las consecuencias.

Los Azulejos comenzaron la fiesta contra los relevistas frente al venezolano Edgardo Henríquez, que sufrió dos carreras en la séptima entrada.

Henríquez hizo un lanzamiento descontrolado ante Guerrero Jr. que permitió a Addison Barger pasar por la registradora y después Bo Bichette pegó un sencillo para empujar al venezolano Andrés Giménez.

En la octava entrada, le sacaron otra carrera a Anthony Banda tras sencillo de Isiah Kiner-Falefa.

Los Dodgers tampoco reaccionaron tras la salida de Yesavage y tienen menos de 48 horas para levantarse antes de un juego de vida o muerte en Toronto.