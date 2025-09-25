Australia gana el relevo mixto en el Mundial de ciclismo de Ruanda

Australia se proclamó campeona del mundo del relevo mixto al superar este miércoles en un recorrido de 41,8 km en Kigali, a Francia y Suiza, que completaron el podio.

El equipo australiano formado por Brodie Chapman, Amanda Spratt, Felicity Wilson-Haffenden, Jay Vine, Luke Plapp y Michael Matthews, que defendía el título logrado hace un año en Zúrich (Suiza) completó el recorrido en un tiempo de 54:30.47, aventajando en cinco segundos al combinado francés.

Suiza completó el podio al terminar a 10 segundos de los vencedores, dejando fuera a Italia y Alemania.

España finalizó en la sexta posición, a casi dos minutos de los australianos (1 minuto y 55 segundos).