Australia gana el relevo mixto en el Mundial de ciclismo de Ruanda

Los medallistas de la prueba de relevo mixto del Campeonato del Mundo de ciclismo en Ruta: Australia (oro), Francia (izq., plata) y Suiza (drcha., bronce), se fotografían en el pódium el 24 de septiembre de 2025 en Kigali Anne-Christine Poujoulat
AFP
25 de septiembre de 2025

Australia se proclamó campeona del mundo del relevo mixto al superar este miércoles en un recorrido de 41,8 km en Kigali, a Francia y Suiza, que completaron el podio.

El equipo australiano formado por Brodie Chapman, Amanda Spratt, Felicity Wilson-Haffenden, Jay Vine, Luke Plapp y Michael Matthews, que defendía el título logrado hace un año en Zúrich (Suiza) completó el recorrido en un tiempo de 54:30.47, aventajando en cinco segundos al combinado francés.

Suiza completó el podio al terminar a 10 segundos de los vencedores, dejando fuera a Italia y Alemania.

España finalizó en la sexta posición, a casi dos minutos de los australianos (1 minuto y 55 segundos).

