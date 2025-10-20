Auger-Aliassime conquista el ATP 250 de Bruselas

El canadiense Félix Auger-Aliassime, segundo cabeza de serie, conquistó el torneo ATP 250 de Bruselas al dominar este domingo en la final al checo Jiri Lehecka (N.3, 16º en ranking ATP), por 7-6 (7/2), 6-7 (8/6) y 6-2.Auger-Aliassime, de 25 años y actual N.13 del mundo, ya se había impuesto en 2022 en este torneo denominado European Open, que en aquel entonces de disputaba en la ciudad de Amberes, también en Bélgica.-- Resultados del sábado en el ATP 250 de Bruselas:. Individual masculino - Final:Felix Auger-Aliassime (CAN/N.2) derrotó a Jirí Lehecka (CZE/N.3) 7-6 (7/2), 6-7 (6/8), 6-2