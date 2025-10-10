Athlos, la reunión de atletismo femenino, muestra sus pretensiones en Nueva York

Bajo las imponentes vallas publicitarias iluminadas con neón de Times Square, seis de las mejores saltadoras de longitud del mundo vuelan por los aires, convirtiendo una de las calles más emblemáticas de Nueva York en un insólito escenario para el atletismo.

El llamativo espectáculo del jueves por la noche marcó el primer aniversario de Athlos, la iniciativa de atletismo exclusivamente femenina respaldada por el empresario y cofundador del sitio web Reddit, Alexis Ohanian.

Tras su lanzamiento el año pasado, Athlos regresó a la Gran Manzana esta semana con una novedad: la celebración de las clasificaciones de salto de longitud en el corazón de la ciudad, con la actual campeona olímpica y mundial, Tara Davis-Woodhall, como protagonista.

La competición principal se reanudó este viernes en un estadio tradicional.

Ohanian, casado con la leyenda del tenis Serena Williams, dijo que Athlos se lanzó con la misión de proporcionar una plataforma para el atletismo, que lucha por atención en Estados Unidos más allá de los Juegos Olímpicos.

"¿Cuáles son los deportes más importantes durante los Juegos Olímpicos? El atletismo, que es el que más espectadores atrae", dijo Ohanian. "Hay un legado de excelencia estadounidense, especialmente entre las mujeres, ¿y a dónde van entre los eventos?".

- Audiencia y premios -

El empresario estadounidense, de 42 años, está decidido a llevar el atletismo a "una audiencia aún mayor, de forma más constante".

Su iniciativa ha obtenido el apoyo de algunos de los nombres más importantes del atletismo, entre ellos el de la campeona olímpica de 200 m Gabby Thomas, la excampeona mundial de 100 m Sha'Carri Richardson y la estrella del salto de longitud Davis-Woodhall.

El resultado es un evento deportivo retransmitido por televisión y redes sociales que atrajo a unos tres millones de espectadores el año pasado.

Incluye entretenimiento de estrellas de la música como la cantante de R&B Ciara y, sobre todo, sitúa a las atletas femeninas y sus intereses en el centro de la toma de decisiones de Athlos.

"Nos están atendiendo como a atletas profesionales. Nos están pagando como a atletas profesionales", afirmó la campeona olímpica estadounidense de 100 m vallas, Masai Russell.

El dinero de los premios ofrecido es significativamente más alto que el estándar del atletismo: 60.000 dólares para las ganadoras, en comparación con los 30.000 dólares para las triunfadoras de la ronda final del principal circuito internacional, la Liga de Diamante.

Si hay récord mundial, la cifra sube a más de 250.000.

- Triunfar donde otros han fallado -

Además, el 10% de los ingresos del certamen se distribuyen entre sus 39 participantes. Los ganadores también reciben una corona diseñada por los joyeros Tiffany & Co y una sesión fotográfica.

"Es muy glamuroso y se percibe como algo muy profesional y divertido", afirmó Grace Stark, medallista de bronce mundial en los 100 metros lisos el mes pasado en Tokio. "Te sientes un poco más importante y como si tu deporte fuera realmente reconocido".

El siguiente paso, en 2026, es que Athlos se convierta en un circuito completo, con varias competiciones al año en las que participen atletas en equipos.

Ohanian promete hacer más anuncios sobre el calendario a finales de año.

Pero esta semana se ha revelado un elemento clave de su plan: quiere que los equipos de Athlos representen a fabricantes de equipamiento deportivo, con ingresos generados a través de la comercialización de productos.

"Hay algo que este deporte, por muy importante y valioso que sea, nunca ha podido aprovechar a nivel empresarial y que nosotros sí podemos con este modelo de equipo", afirmó Ohanian.

Athlos espera alcanzar el éxito donde otras iniciativas incipientes de atletismo han fracasado.

El circuito lanzado a principios de año por la leyenda estadounidense del atletismo Michael Johnson, Grand Slam Track, con la audaz visión de transformar este deporte, ya se ha derrumbado.

"No sé nada sobre ese negocio. No puedo opinar sobre lo que hicieron mal", dijo Ohanian, reconociendo que Athlos "aún no ha sido una empresa rentable".

"Pero lo sabíamos desde el principio", añade. "El objetivo aquí es, obviamente, construir una liga altamente rentable, y luego es cuestión de cuánto tiempo tardaremos en conseguirlo".

Ohanian tiene como "gran objetivo" que la competición llegue consolidada a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Me encantaría tener algunos titulares importantes antes de eso", aseguró. "Pero hay que ir día a día".