Athletic vence al Levante en final frenético, Sevilla empata ante Girona en descuento

El Athletic venció este domingo 4-2 al Levante en un partido frenético en San Mamés de la 23ª jornada de LaLiga, mientras que el Sevilla de Matías Almeyda acabó empatando 1-1 ante el Girona en el descuento en su feudo.

En Bilbao, la expulsión de Alan Matturo (17’) por roja directa, que provocó Iñaki Williams, trajo consigo el doblete Gorka Guruzeta (29’ y 34’) en cinco minutos, una diferencia que recortó Unai Elgezabal (81’).

En un final muy movido, Nico Serrano (86’) amplió el marcador a favor de los Leones, pero Jon Ander Olasagasti (94+4’) volvió a acercarse a los valencianos.

Sin embargo, Robert Navarro (90+9’) terminó por rematar el encuentro.

Con este triunfo, el cuadro vasco entrenado por Ernesto Valverde se colocó a mitad de la tabla; concretamente, en el décimo lugar, con 28 puntos, y el Levante, en cambio, sigue sin salir del pozo del descenso, en la penúltima posición, con 18.

A la misma hora se disputó el partido entre el Sevilla y el Girona en el Sánchez Pizjuán, que fue aplazado un día antes por el temporal que azotó la región de Andalucía.

El francés Thomas Lemar (2’) golpéo nada más empezar dejando helado a los aficionados sevillistas, pero el empuje local le permitió empatar con un gol de Kike Salas (90+2’) sobre la bocina.

De esta manera, el Girona quedó duodécimo con 26 puntos y el Sevilla un puesto más abajo y una unidad menos.

Antes, el Getafe se llevó la victoria ante el Alavés por 2-0 en Mendizorroza, gracias a los tantos de Luis Vázquez (53’) y del uruguayo Mauro Arambarri (72’).