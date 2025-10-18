Arsenal se lleva el derbi ante el Fulham 0-1 y sigue líder de la Premier

Un gol de Leandro Trossard en el segundo tiempo permitió al Arsenal imponerse este sábado en la cancha de su vecino Fulham (0-1) para recuperar el liderato de la Premier League, que había cedido momentáneamente al Manchester City.

Los Gunners, líderes con 19 puntos, respondieron a la victoria previa del Manchester City (2º, 16 puntos) contra el Everton.

El equipo dirigido por Mikel Arteta cuenta ahora con cuatro puntos más que el Liverpool (3º). El vigente campeón recibe al Manchester United el domingo en Anfield.

También suma 15 unidades el sorprendente Bournemouth de otro técnico vasco, Andoni Iraola, que empató 3-3 este sábado en Londres ante el Crystal Palace.

El Arsenal tardó en abrir la lata a pesar de que gozó de varias ocasiones clarar: un gol de Riccardo Calafiori anulado por fuera de juego (16'), un disparo de Viktor Gyökeres rechazado por Bernd Leno (37') y un intento de Declan Rice que se fue fuera por poco (45+6').

Los visitantes marcaron la diferencia de calidad en un córner, una de sus armas preferidas. El centro de Bukayo Saka fue prolongado de cabeza por Gabriel al segundo palo, donde esperaba Leandro Trossard (58') para marcar de forma poco ortodoxa pero efectiva.

El Arsenal recibirá al Atlético de Madrid el martes en Liga de Campeones.