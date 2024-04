Arsenal resiste ante Manchester City, Liverpool saca provecho para liderar

Liverpool superó el obstáculo Brighton (2-1) en Anfield para recuperar el mando en la Premier League en detrimento del Arsenal, dominado pero capaz de resistir las embestidas del Manchester City (0-0) en la cancha de los vigentes triples campeones de Inglaterra.

. Arsenal rasca un punto

En la tabla, el Arsenal dio un paso atrás y dormirá segundo a dos puntos del nuevo líder Liverpool, pero los 'Gunners' salieron del Etihad en la carrera por hacerse con un título liguero que persiguen desde 2004.

Con 29 partidos disputados cada uno, el Liverpool está al frente con 67 puntos, delante del Arsenal (2º, 65 puntos) y del City (3º, 64 puntos).

Los londinenses de Mikel Arteta se vieron dominados en el juego por los hombres de Pep Guardiola, aunque lograron mantener a cero el arco defendido por el español David Raya, y se van del Etihad Stadium con un punto más que la pasada temporada, en la que perdieron 4-1.

Los 'Citizens' recibirán al Aston Villa (4º, 59 puntos) el miércoles, mientras que el Arsenal será anfitrión ante el Luton, que ocupa puestos de descenso. El Liverpool jugará en Anfield el jueves contra el colista Sheffield United.

Este domingo, el esperado choque en el Etihad Stadium no cumplió con todas las expectativas generadas: a pesar de una posesión aplastante (más del 70%), el equipo de Guardiola sólo disparó en una ocasión entre los tres palos, y el Arsenal dos.

Leandro Trossard, que entró en juego en sustitución de Gabriel Jesus, estuvo a punto de silenciar el Etihad, pero el arquero alemán Stefan Ortega estuvo vigilante y sólido (86).

En el ataque local, el actual máximo goleador del campeonato inglés, el noruego Erling Haaland, estuvo discreto, bien marcado por el defensor francés William Saliba, designado "hombre del partido".

Arteta sigue sin perder esta temporada ante su antiguo mentor, Pep Guardiola, al que derrotó en la Community Shield en agosto, y en la primera vuelta en octubre.

"Como se podía imaginar el partido fue muy disputado. Nosotros dimos hoy un gran paso adelante", valoró el técnico vasco del Arsenal.

El Arsenal es el primer equipo que no concedió ni un solo gol ante el City en el Etihad Stadium desde el Crystal Palace (2-0) en octubre de 2021.

. Liverpool suma y sigue

Horas antes, los 'Reds' habían enviado la presión a los otros dos aspirantes al título con una remontada, pero merecida, contra el Brighton (2-1) en Anfield.

El equipo de Jürgen Klopp apretó constantemente al de Roberto de Zerbi, uno de los técnicos que suenan para sustituir al alemán en el banquillo de Anfield la próxima temporada.

El Brighton, noveno en la tabla, perdió la batalla de la posesión, su punto fuerte, y apenas inquietó al arquero irlandés Caoimhin Kelleher, más allá del gol marcado a los 87 segundos de partido, por medio de Danny Welbeck con un potente derechazo desde dentro del área.

Los 'Seagulls' lograron aguantar el chaparrón ofensivo del Liverpool hasta el minuto 27, cuando el colombiano Luis Díaz (27) estableció la igualada a la salida de un córner tras un pase de cabeza de Mohamed Salah.

Aupado por sus aficionados, el Liverpool siguió encerrando a su rival merced al trabajo del argentino Alexis Mac Allister, ex del Brighton.

El gol de la victoria llegó de un pase del campeón del mundo argentino entre dos jugadores para el egipcio Mohamed Salah (65), que firmó su 16º gol en liga este curso.

"Me hubiera gustado no ir perdiendo 1-0, me hubiese gustado ganar 4 o 5-0 pero es el mejor partido que hemos jugado contra el Brighton de De Zerbi", reconoció Klopp para la BBC. "Es el primero de los diez últimos (partidos de liga), hay que continuar".