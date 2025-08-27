Argentinos Etcheverry y Comesaña se despiden del US Open en segunda ronda

Los tenistas argentinos Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña cayeron este miércoles en sus cruces de segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, dejando a Francisco Cerúndolo como la última raqueta albiceleste en pie.

Etcheverry, número 59 de la ATP, no logró sorprender al checo Jiri Lehecka (21) en un duelo en el que fue de más a menos.

El jugador de La Plata se adjudicó el primer set por 3-6 pero Lehecka le dio la vuelta con parciales de 6-0, 6-2 y 6-4.

Etcheverry, que había eliminado en su debut a su compatriota Camilo Ugo Carabelli, buscaba igualar su mejor resultado en el Grand Slam de Nueva York.

El año pasado avanzó hasta la tercera ronda y le arañó un set en ese duelo al alemán Alexander Zverev.

El argentino, de 26 años, tenía esperanzas de reencontrarse con su mejor tenis en Flushing Meadows después de una temporada llena de problemas físicos.

Unas horas después Comesaña sucumbió ante el británico Cameron Norrie, campeón del Masters 1000 de Indian Wells en 2021.

Norrie, que ocupa actualmente el lugar 35 del ranking mundial, necesitó de cuatro horas para acabar con la resistencia de Comesaña (54) por marcador de 7-6 (7/5), 6-3, 6-7 (0/7) y 7-6 (7/4).

El 'Tiburón' de Mar de Plata no tiró la toalla después de que Norrie tomara dos sets de ventaja y se lanzó por una remontada como la lograda el martes por Cerúndolo en su debut.

La pelea de Comesaña por repetir presencia en la tercera ronda de Flushing Meadows concluyó en el tiebreak del cuarto set, cuando Norrie finiquitó el choque con un último 'ace'.

Francisco Cerúndolo, último sudamericano con vida, jugará la segunda ronda el jueves ante el suizo Leandro Riedi.