Argentino Diego Cocca presentado como DT de México con miras al Mundial de 2026

El argentino Diego Cocca fue presentado este viernes como nuevo director técnico de la selección mexicana para encabezar el proceso rumbo al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Se decidió que fuera el señor Diego Cocca, estamos convencidos de que fue una buena decisión y de que vamos a triunfar con Diego al frente, es un hombre trabajador, es un gran estratega", dijo Rodrigo Ares de Parga, director ejecutivo de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

En conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF, al sur de la Ciudad de México, Ares de Parga detalló que en el proceso de elección del nuevo entrenador del Tri fueron entrevistados cinco candidatos.

Los principales requisitos que cumplió Cocca fueron cuatro: conocimiento del fútbol mexicano, conocimiento de las características del jugador mexicano, manejo de grupo adecuado, y experiencia y logros.

- Agradecido con México -

A un día de cumplir los 51 años, Diego Cocca asumal frente del Tri envuelto en polémica por haber aceptado el cargo de manera inesperada según los Tigres, a los que sólo dirigió en cinco partidos del torneo Clausura-2023 y del que fue cesado como su DT el jueves.

"Era una oportunidad que no podía dejar pasar", dijo Cocca quien entendió el malestar de Tigres por su salida repentina.

Para Cocca, asumir el mando de la selección mexicana es un episodio más de una relación con México que comenzó como jugador de Atlas, Veracruz y Querétaro y que continuó como director técnico con Santos, Tijuana, Atlas -equipo con el que ganó dos Ligas y un título de Campeón de Campeones- y Tigres.

"Me siento feliz, orgulloso y privilegiado de poder ser el director técnico de la selección de este país que a mí me ha dado muchísimo. Este país me abrió las puertas como jugador, me hizo crecer como persona, y me recibió otra vez como entrenador. Estoy muy agradecido", dijo Cocca.

Avalado por su paso en el fútbol mexicano donde descubrió su vocación como director técnico gracias a Ricardo La Volpe, Cocca subrayó que "conozco al futbolista mexicano desde que yo era jugador y ahora como director técnico; sé cómo piensa, lo entiendo muy bien, el futbolista mexicano es noble y tiene muchas posibilidades de crecimiento, necesita acompañamiento. Si saca todo su talento y lo pone al servicio del equipo, podemos tener un equipo muy bueno".

Entre los ofrecimientos que hizo Cocca en su presentación se encuentra el acercamiento constante a los jugadores y directivos de los 18 equipos de la primera división y oportunidades para todos los futbolistas mexicanos por nacimiento o naturalización.

Cocca se mostró comprometido con el recambio generacional del Tri, pero no cerró la puerta los jugadores veteranos como el portero Guillermo Ochoa (37 años) o el mediocampista Héctor Herrera (32 años).

"A mí la edad no me moviliza, me moviliza el compromiso", dijo Cocca, quien estableció que el primer requisito de sus convocatorias: "Vamos a identificar al jugador que sienta que es un privilegio estar con la selección mexicana y cantar el himno".

- Una selección que convenza -

A lo largo de su trayectoria como entrenador, Diego Cocca ha profesado en sus equipos la agresividad para recuperar la pelota y una vez que la tienen en su poder buscar y aprovechar los espacios. Este estilo ha sido cuestionado en México.

Ante los rechazos a su forma de entender el futbol, Cocca reconoció: "siempre van a haber críticas y gustos también, entiendo que la selección necesita tener un equipo con el que la gente se sienta identificada, vamos a trabajar con el objetivo de convencer a todos... Yo sueño con ir a un Mundial con la gente contenta, llenando estadios".

Los primeros compromisos de Diego Cocca al frente de México serán en marzo ante Surinam y Jamaica por la Liga de Naciones de la Concacaf, torneo que la afición espera que gane en junio al igual que la Copa Oro en julio.

Sobre la exigencia de ganar estos títulos en los primeros meses de su gestión, Cocca apuntó: "yo no lo veo como una presión, soy el técnico de la selección de México, hay que ganar hasta en las cascaritas, y queremos transmitir una mentalidad ganadora. Con tiempo y con trabajo vamos a encontrar una selección mexicana que va a salir a ganar todos los partidos".

Su cuerpo técnico está integrado por el ayudante de campo Marcelo Goux, los preparadores físicos Javier Bustos y Renso Valinoti, además de Ignacio Laurino, seleccionador de imágenes y edición de videos.

Nacido en Buenos Aires el 11 de febrero de 1972, Diego Cocca es el director técnico número 45 en la historia de la selección mexicana (incluidos cinco interinos y un suplente) desde 1923, y el quinto de nacionalidad argentina.