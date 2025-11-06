Argentina, sin el Dibu ni los locales para amistoso ante Angola

Argentina enfrentará a Angola la próxima semana, en el último amistoso del año, sin el portero Emiliano "Dibu" Martínez ni los jugadores del rentado local, aunque con su astro Lionel Messi, según la lista revelada este jueves por el seleccionador Lionel Scaloni.

El entrenador de los campeones del mundo eligió a 24 jugadores para el cotejo preparatorio para el Mundial de 2026, que celebrará los 50 años de la independencia de Angola y se celebrará en la capital Luanda el viernes 14 de noviembre.

Scaloni contará con Messi y varios titulares habituales, entre ellos los delanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Pero optó por darle descanso al Dibu Martínez, cuyo puesto en el arco será disputado por Gerónimo Rulli y Walter Benítez.

Tampoco estarán los jugadores que actúan en el campeonato argentino, que para la fecha del amistoso ingresará en zona de definiciones.

Por eso se ausentarán futbolistas como Leandro Paredes (Boca Juniors), Marcos Acuña, Lautaro Rivero y Gonzalo Montiel (River Plate) y el portero Facundo Cambeses (Racing).

Por lesiones quedaron también al margen el zaguero Leonardo Balerdi (Olympique Marsella) y la perla Franco Mastantuono (Real Madrid).

En cuanto a las novedades, se destaca el llamado del delantero Gianluca Prestianni (Benfica), figura de la selección Sub-20 que quedó subcampeona en el reciente Mundial de Chile.

También la convocatoria del mediocampista Máximo Perrone (Como) y, sobre todo, la primera oportunidad para el delantero Joaquín Panichelli.

El delantero del Racing Estrasburgo, que inició su carrera en River Plate, pasa por un gran momento en la Ligue 1 de Francia, en la que lleva nueve goles en once cotejos.

El plantel se reunirá en Elche, España, donde también habrá una serie de entrenamientos y una concentración con un único partido de preparación para la última fecha FIFA de 2025, después de que se canceló otro amistoso contra India.

Lista de convocados:

Arqueros: Gerónimo Rulli (Olympique Marsella, Francia) y Walter Benítez (Crystal Palace, Inglaterra).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid, España) Juan Foyth (Villarreal, España), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia).

Volantes: Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Máximo Perrone (Como 1907, Italia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giovani Lo Celso (Betis, España), Nicolás González (Atlético de Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica) y Nicolás Paz (Como 1907).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milán, Italia), José Manuel López (Palmeiras, Brasil), Joaquín Panichelli (Racing Estrasburgo) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid).