Aradia se apoderó del Aproturf

Aradia no tuvo contratiempos para sentenciar la séptima versión del Clásico Asociación Panameña de Propietarios del Turf con la conducción de Yonis Lasso.

Fue una sola carrera donde Ataviada y Aradia se fueron a la guerra desde que sonó el timbre de salida.

Ambas potrancas se vieron a la recta final como una sola sacando la mejor parte Aradia que se extendió y dio un nuevo triunfo clásico al Chestnut Hill Stable, de propiedad del difunto entrenador Alberto Paz Rodríguez Jr.

Su padre, muy emocionado, entrenador de Aradia, agradeció por este triunfo y las palabras de apoyo.

Este clásico Aproturf es en honor a don Víctor Hung propietario del Stud Kung Hey fue todo un éxito a pesar de la fuerte lluvia que cayó en los predios del óvalo juandieño.

Escoltaron a la ganadora Ataviada, Cómo Tú, Klint Colores y Signature Dame.

Hizo entrega del trofeo del triunfo la presidenta de Aproturf Yaiza Camaño en representación de Víctor Hung al propietario del Chestnut Hill Stable Alberto Paz Rodríguez Jr.

Fue una tarde llena de sorpresas y buena actividad hípica.