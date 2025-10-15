Arabia Saudita logra su billete para el Mundial de 2026

Arabia Saudita se clasificó para la Copa del Mundo 2026 tras empatar contra Irak (0-0) este martes en Yedá al término de un partido del grupo B de las eliminatorias de la zona asiática.

El equipo entrenado por el francés Hervé Renard solo necesitaba un punto mientras que su adversario tenía que ganar imperativamente para conseguir el preciado boleto.

En el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México los Halcones Verdes jugarán su séptima Copa del Mundo después de las de 1994, 1998, 2002, 2006, 2018 y 2022.