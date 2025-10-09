Aonishiki, el luchador ucraniano que revoluciona el mundo del sumo

El luchador ucraniano Aonishiki, que huyó de su país tras la invasión rusa, ha ascendido a gran velocidad en el sumo y este jueves aseguró que su objetivo es llegar a la cima de esta disciplina tradicional japonesa, reconociendo también que le gustaría regresar a Ucrania.

A sus 21 años, Danilo Yavgusishin, su verdadero nombre, compitió en el último torneo de septiembre en el rango de komusubi, el cuarto más prestigioso en el sumo, alcanzado apenas dos años después de sus comienzos en la disciplina. Todo un récord.

"Tenía confianza en mis habilidades, pero no pensaba llegar tan rápido a este nivel", declaró durante una conferencia de prensa en Tokio.

"Ahora quiero apuntar al rango de yokozuna", añadió refiriéndose al nivel más prestigioso del sumo.

El joven, que practica esta disciplina desde los siete años de manera amateur, soñaba desde hace mucho tiempo con probar suerte en el sumo profesional en Japón.

Pero sus planes se aceleraron debido a la invasión rusa iniciada en febrero de 2022.

Dejó Ucrania unas semanas antes de cumplir los dieciocho años, evitando por poco el servicio militar obligatorio. Primero se trasladó a Alemania y luego a Japón, donde fue acogido en casa de los padres de un conocido que había frecuentado en los mundiales juveniles de sumo de 2019.

Llegó sin saber una palabra de japonés, pero pronto se unió a una "heya" (centro de entrenamiento) en Tokio donde, ejercitándose sin descanso en total inmersión, perfeccionó rápidamente sus habilidades lingüísticas y deportivas.

Aonishiki, cuyo nombre incluye un carácter sino-japonés que significa "azul", en referencia a la bandera ucraniana y el color de sus ojos, prefiere no extenderse sobre la situación en Ucrania, mientras su familia sigue en Alemania.

Admite, eso sí, que extraña su país y que le "gustaría mucho regresar".

"Todavía tengo muchos amigos y familiares allí".

Sin embargo, Aonishiki dice que no se arrepiente de haber elegido este camino, incluso en los momentos difíciles. "El ser humano es débil y a veces uno se siente cansado o deprimido, pero trato de mantener siempre mi objetivo en mente".

El rikishi (luchador) es el segundo ucraniano en entrar al sumo profesional, después de Shishi, quien llegó en 2020.

"Al principio, Shishi me dio consejos, pero ahora que somos rivales no quiero estar demasiado cerca de él", explicó Aonishiki. "Después de que nos retiremos del deporte, espero que podamos acercarnos".