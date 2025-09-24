Antony rescata al Betis de Pellegrini en su estreno en Europa League

El Real Betis del chileno Manuel Pellegrini empató (2-2) en casa ante el Nottingham Forest inglés con un gol postrero del brasileño Antony, este miércoles en la primera fecha de la Europa League.

El gol del ex del Manchester United en el minuto 85 privó de la primera victoria al técnico Ange Postecoglou desde que tomase las riendas del Forest. El entrenador greco-australiano, que suma 4 partidos fuera de casa desde que asumiese el cargo, conquistó la Europa League la pasada temporada con el Tottenham.

Fue así un regreso agridulce a la competición europea para el equipo de centro de Inglaterra, dos veces campeón de Europa, pero que llevaba tres décadas sin competir fuera de las islas.

Los dos goles visitantes fueron del delantero brasileño llegado el pasado verano europeo procedente de Botafogo Igor Jesus.

El conjunto andaluz, que disputó el partido en el estadio de la Cartuja de Sevilla, mientras terminan las obras del Benito Villamarín, se había adelantado en el minuto 15 con un gol del congoleño Cedric Bakambu.

En otro partido destacado este miércoles, la Roma derrotó 2-1 al Niza en el Allianz Riviera de la ciudad del sur de Francia.

El Niza aguantó con el resultado inicial hasta el descanso, antes de dejar escapar el partido en tres minutos con los goles de Evan Ndicka (52) y Gianluca Mancini (55) para el conjunto 'giallorosso' de Gian Piero Gasperini.

El Niza de Franck Haise redujo la diferencia con un penal convertido por Terem Moffi (77).

El otro representante español en la segunda competición europea, el Celta de Vigo, visita el Stuttgart alemán el jueves.

La Europa League presenta un formato idéntico a la Champions, con una liga de 36 equipos, en la que cada equipo disputa ocho partidos, y en la que los 8 primeros acceden a octavos, donde esperan a los ganadores de un play-off entre el 9º y el 24º clasificados.