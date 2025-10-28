Antetokounmpo se da un festín ante los Knicks y Jáquez Jr. brilla en Miami

Giannis Antetokounmpo anotó 37 puntos en el triunfo este martes de los Milwaukee Bucks 121-111 frente a los New York Knicks, el equipo que ha tratado recientemente de atraer al gigante griego.

Estas son las principales escenas de la jornada de cinco partidos de la NBA, que también vivió triunfos de los invictos Oklahoma City Thunder y Philadelphia Sixers:

- Antetokounmpo ante su pretendiente -

Los Bucks y los Knicks se midieron por primera vez desde que se reportara que ambas franquicias sostuvieron contactos preliminares sobre un eventual traspaso de Antetokounmpo en los últimos meses.

La estrella griega viene expresando su frustración con la situación en los Bucks, después de tres playoffs seguidos cayendo en primera ronda.

Las negociaciones entre Milwaukee y Nueva York tuvieron pocos avances, según informó ESPN, pero no se descarta que puedan retomarse en el caso de que los Bucks sigan sin perspectivas de competir por el anillo de campeón.

Por el momento, los Bucks lucen un sólido balance de tres victorias y una derrota, por encima del de los Knicks (2-2), que siguen ajustándose a los esquemas del nuevo entrenador, Mike Brown.

Antetokounmpo hizo trizas a la defensa neoyorquina con 37 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias, mientras que Jalen Brunson fue el máximo anotador de los Knicks con 36 tantos.

- La noche de Jáquez Jr. -

En Miami, los Heat aplastaron 144-117 a los Charlotte Hornets con el mexicano-estadounidense Jaime Jáquez Jr. como gran arma ofensiva.

Partiendo como suplente, el alero logró 28 puntos en una serie de 9-14 en lanzamientos de campo y 8-8 en tiros libres.

Jáquez Jr., de 24 años, sumó a su cuenta 2 triples, 4 rebotes y 5 asistencias en uno de los mejores partidos de sus tres temporadas en la NBA.

El alero, que llevaba 20 puntos al descanso, tiene un récord anotador de 41 tantos, logrado el pasado abril ante los Wizards.

Nacido en Irvine (California) de padres mexicanos, Jáquez Jr. ha arrancado el curso a toda velocidad, promediando 15,7 puntos en los cuatro partidos disputados, por los 8,6 de media del año pasado.

Los Heat han logrado tres victorias en ese lapso que los colocan en la tercera posición de la Conferencia Este, a pesar de que tienen la baja por lesión de su líder ofensivo, Tyler Herro.

- Thunder y Sixers se niegan a perder -

Vigentes campeones, los Oklahoma City Thunder se sobrepusieron a las bajas de Chet Holmgren y Jalen Williams para vencer a los Sacramento Kings pro 107-101 y seguir invictos tras cinco partidos.

Shai Gilgeous-Alexander, el Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, se multiplicó ante las ausencias de sus dos mejores socios hasta terminar con 31 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias.

Los escoltas Aaron Williams y Ajay Mitchell lo apoyaron con 18 tantos cada uno, en un juego en el que Sacramento fue por delante en el marcador hasta los tres últimos minutos.

Tres triples casi seguidos de Gilgeous-Alexander, Lu Dort y Alex Caruso permitieron que el triunfo se quedara en casa.

El lituano Domantas Sabonis capturó 18 rebotes pero se quedó en 10 puntos para los Kings, que tienen un balance negativo de 1-3.

Otro de los escasos equipos invictos, los Philadelphia 76ers, vencieron en su segunda noche seguida de acción a los Washington Wizards por 139-134 con 39 puntos de Tyrese Maxey y 25 de Joel Embiid.