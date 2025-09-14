Antetokounmpo se cuelga el bronce con Grecia en el Eurobasket

Dieciséis años después de su último podio internacional, Grecia, liderada por la estrella de la NBA Giannis Antetokounmpo, obtuvo la medalla de bronce en el Eurobasket al vencer a Finlandia (92-89) este domingo en Riga.

Los griegos vuelven a saborear una medalla, como en 2009, cuando consiguieron el bronce en el Eurobasket de Polonia.

Frente a unos sorprendentes finlandeses, que en Letonia alcanzaron las semifinales de un gran torneo por primera vez, los jugadores dirigidos por Vassilis Spanoulis supieron reponerse de la dura derrota sufrida dos días antes contra Turquía (94-68).

El gran mérito fue de 'Anteto', que consiguió un doble-doble (30 puntos y 17 rebotes, además de 6 asistencias) en un partido donde la selección griega sufrió de lo lindo.

Finlandia, liderada por un notable de la NBA como Lauri Markkanen (19 puntos y 10 rebotes) se acercó a dos puntos a 20 segundos del final antes de que una falta de Kostas Papanikolaou sobre Elias Valtonen otorgara tres tiros libres a los finlandeses (90-87).

Pero ni Valtonen en su último tiro libre, ni Mikael Jantunen, presente en el rebote, lograron voltear la situación.

Alemania, campeona del mundo, y Turquía se enfrentarán en la final este domingo (18h00 GMT) por ser el nuevo rey de Europa.

Los turcos buscan su primer título, mientras que los alemanes van a por el segundo tras el logrado en 1993.