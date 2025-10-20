Ante el Arsenal, Atlético aspira a convencer a Álvarez de que está en un club de la élite

Julián Álvarez se ha consolidado como pieza clave del Atlético de Madrid, pero el club aún necesita demostrar al internacional argentino que pertenece a la elite europea y que puede satisfacer sus ambiciones.

La visita de los rojiblancos al Arsenal, semifinalista de la temporada pasada, en la Liga de Campeones, es una excelente oportunidad para poner a prueba el valor del club en la escena europea.

El equipo de Diego Simeone lleva seis partidos invicto en todas las competiciones desde su última derrota, precisamente en otra visita a Inglaterra, 3-2 frente al Liverpool en Anfield en septiembre en la primera jornada de la Champions.

El gol del neerlandés Virgil van Dijk en el descuento dejó al Atlético con una sensación familiar de hundimiento y agravó su mal comienzo en LaLiga, tras una pasada campaña sin trofeos.

- ¿Sustituto de Lewandowski en Barcelona? -

En los días posteriores hubo especulaciones de que el Barcelona estaba interesado en fichar al atacante argentino el próximo verano como reemplazo del veterano Robert Lewandowski.

"La gente siempre habla (...). Mi objetivo es mejorar cada día, dar lo mejor de mí por el club, ayudar a mis compañeros y ganar aquí", afirmó Álvarez, sin avivar los rumores ni desmentirlos por completo.

El Atlético pagó 85 millones de euros (99 millones de dólares) al Manchester City en el verano de 2024 y anotó 29 goles en su primera temporada.

La influencia de Antoine Griezmann en el equipo disminuyó y Álvarez tomó las riendas, especialmente en la segunda mitad del curso.

Además, el delantero vio cómo se le anuló un penal de manera controvertida en la tanda decisiva contra el Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones la temporada pasada, que acabó en la eliminación del Atlético y precipitó el colapso de su campaña.

En la pasada ventana, el club inició una reconstrucción y, aunque tardaron en encontrar su nivel en ésta, Álvarez ha recuperado su buen estado de forma.

El jugador de 25 años marcó un hat-trick contra el Rayo Vallecano que dio la victoria por 3-2 al Atlético en el Metropolitano y, luego, marcó dos tantos en la goleada de su equipo al Real Madrid (5-2), también en su feudo.

Además, la Araña también anotó otro tanto y concedió dos asistencias en el aplastante triunfo colchonero frente al Eintracht Fráncfort por 5-1 en su segundo encuentro de Champions.

Antes de esa racha de partidos, Álvarez parecía frustrado con Simeone, quien lo sacaba antes del final de los partidos.

Después del arrebato del argentino y los rumores del Barcelona, Simeone se dio cuenta de que mantener feliz al delantero era su prioridad máxima.

"Julián es un jugador extraordinario. Está comprometido con el equipo, lo está dando todo, obviamente, y estamos encantados de tenerlo con nosotros", recalcó el Cholo.

"Tenemos que cuidarlo bien para que se quede con nosotros muchos años más", subrayó Simeone.

Simeone afirmó que Álvarez, quien ganó el Mundial con Argentina en 2022, era el "mejor" jugador del Atlético, en una rara ruptura con su habitual enfoque centrado en el equipo.

- "Me encantaría tenerlo"

Las actuaciones de Álvarez también despertaron la admiración de su antiguo entrenador Pep Guardiola, quien lo elogió la semana pasada.

"Julián tuvo que competir con Erling (Haaland), lo cual fue algo extraordinario para nosotros. Ahora está en uno de los mejores equipos del mundo, el Atlético de Madrid, con un entrenador de clase mundial y compañeros de equipo, y está rindiendo increíblemente bien", remarcó el técnico del Manchester City. "Ahora me encantaría tenerlo, pero entiendo (por qué se fue)".

El delantero logró dos títulos de la Premier League y la Liga de Campeones durante dos temporadas en el City.

Álvarez no se enfrentará a muchas defensas tan duras como la de los Gunners de Mikel Arteta en el Emirates.

La clave para mantener feliz al argentino, sin embargo, será demostrar que pueden derrotar a equipos del calibre del Arsenal en el camino hacia la gloria.