Anisimova derrota a Noskova en la final del WTA 1000 de Pekín

La estadounidense Amanda Anisimova (N.4 mundial) conquistó el título del WTA 1000 de Pekín tras imponerse este domingo en la capital china a la checa Linda Noskova (N.27) en tres sets, por 6-0, 2-6 y 6-2 en una hora y 46 minutos de juego.

Asiminova comenzó arrollando a su rival, ganando el primer set con un rosco en apenas 23 minutos, pero la checa cambió la dinámica del partido al lograr su primer break en el primer juego del segundo set.

Eso le dio una ventaja que ya no desaprovechó para forzar el tercer set, donde se mantuvo la igualdad hasta que Asiminova hizo el break en el sexto juego y repitió en el octavo para cerrar la victoria.

Es el segundo título de la temporada para la estadounidense de 24 años (tras el WTA 1000 de Doha) y el cuarto en su carrera.

Asiminova está realizando el mejor año de su carrera, luego de haber sido finalista en Wimbledon y el US Open, además de ingresar en el Top 10 luego de haber iniciado 2025 en la posición 43 del ranking WTA.