Anisimova derrota a Gauff en menos de una hora y llega a la final del Abierto de China

La tenista estadounidense Amanda Anisimova derrotó este sábado en el Abierto de China a la campeona defensora, Coco Gauff, con lo que pasó a la final tras imponerse en sólo 58 minutos.

Anisimova, tercera cabeza de serie, finalista del Abierto de Estados Unidos, derrotó a su compatriota Gauff por 6-1 y 6-2 en Pekín.

"Logré un partido realmente muy bueno", declaró Anisimova, de 24 años, que cayó en la final en Nueva York ante la número 1 mundial, Aryna Sabalenka.

"Sabía que tenía que jugar muy bien contra Coco si quería ganar y estoy muy emocionada por estar en la final".

El domingo se enfrentará a la checa Linda Noskova, que en la segunda semifinal dio la sorpresa al eliminar a la norteamericana Jessica Pegula por 6-3, 1-6 y 7-6 (8/6).

. Resultados de las semifinales del WTA 1000 de Pekín:

Linda Nosková (CZE/N.26) derrotó a Jessica Pegula (USA/N.5) 6-3, 1-6, 7-6 (8/6)

Amanda Anisimova (USA/N.3) a Cori Gauff (USA/N.2) 6-1, 6-2