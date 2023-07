Ancelotti, un año más de blanco ¿y después?

El Real Madrid afrontará la nueva temporada con Carlo Ancelotti en el banquillo, pero tras conocerse que el técnico italiano entrenará a Brasil al término de la temporada, se han disparado las especulaciones sobre el futuro del banquillo merengue.

Se prevé que debute al frente de los pentacampeones en la Copa América de Estados Unidos (20 de junio-14 de julio de 2024), una vez finalizado su vigente contrato con el Real Madrid, dijo a la AFP una alta fuente de la CBF, que prefirió no ser citada.

Mientras, se mantendrá al frente de la selección brasileña su actual técnico, Fernando Diniz.

"Es un técnico cuya propuesta es parecida a la del entrenador que asumirá a partir de la Copa América, Ancelotti", dijo después el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, según declaraciones divulgadas por los portales deportivos UOL y Globo Esporte.

El anuncio parece poner fin a un culebrón que venía de lejos y había obligado a Ancelotti a responder en varias ruedas de prensa sobre el interés brasileño por tenerle al frente de la selección.

- Cumplir el contrato -

"La realidad es que el equipo nacional de Brasil me quiere, esto me encanta, y me hace mucha ilusión. Después, hay que respetar el contrato, un contrato que quiero cumplir", había afirmado Ancelotti en abril pasado.

El club está tranquilo y creo que estaremos aquí la próxima temporada y vamos a respetar el contrato", insistió el técnico italiano, cuyo compromiso finaliza en junio de 2024.

"En Valdebebas siempre han estado al corriente del deseo de la CBF de contar con Ancelotti y de la motivación extra que suponía para el entrenador eso de dirigir el banquillo de la pentacampeona", escribió este miércoles el redactor jefe del diario Marca, José Félix Díaz.

"Saben que han existido conversaciones y las han admitido", añadió José Félix Díaz, insistiendo en que para los dirigentes madridistas nada ha cambiado y confían en el italiano.

"Una vez más será el fútbol el que determine lo que pasa en el banquillo del Real Madrid", pero ahora "los dirigentes madridistas tendrán cierta libertad a la hora de buscar un posible sustituto de Ancelotti si las cosas no funcionan como ellos desean", añadió.

Pero, por ahora, sin que Ancelotti ni el Real Madrid se hayan pronunciado, todo parece ir como estaba previsto en el club blanco, que regresa a los entrenamientos el próximo 10 de julio para encarar la pretemporada con varios amistosos previstos en Estados Unidos.

- ¿Posibles candidatos? -

Tras una temporada pasada en la que el equipo blanco sólo pudo ganar la Copa del Rey, los merengues afrontan la próxima campaña con ganas de resarcirse y luego habrá que ver si tiene que abordar el relevo en el banquillo para el que ya habían sonado nombres anteriormente.

"El anuncio oficioso de que Ancelotti se irá a Brasil abre de par en par el cásting para el banquillo del Real Madrid", escribió este miércoles el diario catalán Mundo Deportivo.

No obstante, "el Madrid tiene por delante muchos meses por delante para valorar los posibles candidatos y hacer una criba en busca del idóneo", añadió el rotativo barcelonés.

Entre algunos de los nombres que sonaron ya la pasada temporada figuran Xabi Alonso, actual técnico del Bayer Leverkusen, al que sacó del fondo de la tabla clasificatoria y subió a la séptima posición de la Bundesliga.

Otra leyenda del club, Raúl González, que entrena al filial, también podría ser una opción, según la prensa española.

En su caso, el Real Madrid seguiría el camino recorrido con otros técnicos como Vicente del Bosque o Zinedine Zidane, que saltaron del filial al primer equipo.

El francés, ganador de tres Champions consecutivas con el Real Madrid está sin equipo. "Si él está dispuesto a volver, será una opción muy bien valorada por la cúpula del club blanco", consideró Mundo Deportivo.

Pero, por el momento, los destinos del Real Madrid siguen estando en manos de Carlo Ancelotti.