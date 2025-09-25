Ambiciona oro y JJOO

Felipe Baloy aspira a poder llegar a los próximos Juegos Olímpicos (Los Ángeles 2028), en el banquillo del equipo panameño de fútbol.

Aunque su próximo reto serán los próximos Juegos Deportivos Centroamericanos de Guatemala, con la Selección Sub-20 Masculina de Panamá, cuyo objetivo no es otro que colgarse la medalla de oro.

Ayer miércoles, la Sub-20 finalizó su tercera semana de entrenamientos en las instalaciones del COS Sports Plaza, en Metro Park, Santa María, Ciudad de Panamá. El conjunto cumplirá su cuarta semana de prácticas el próximo lunes 29 de septiembre con otros tres de días de trabajo en el COS Sports Plaza.

La escuadra panameña quedó ubicada en el grupo B de los Juegos Centroamericanos junto a las selecciones de Costa Rica y Honduras, mientras que en el grupo A quedaron Guatemala, Nicaragua y El Salvador.

El formato del torneo indica que los dos mejores equipos de cada grupo avanzan directo a la fase de semifinales.

Al final, los mejores clasificados del torneo obtendrán su boleto directo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a disputarse en Santo Domingo, República Dominicana 2026, para seguir el camino rumbo a los XX Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en 2027.