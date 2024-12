Ambición por mejorar

Tres victorias y un empate, es el balance de los primeros cuatro partidos de la española María Antonia “Toña” Is Piñera en el banquillo de la Selección Mayor de fútbol femenino de Panamá, desde finales de octubre pasado. Aunque todos los encuentros han sido de carácter amistoso, y fuera de fronteras canaleras, con tres triunfos sobre Costa Rica, el arranque de la era de la entrenadora ibérica ha dejado buenas sensaciones. Más cuando, el pasado martes, las panameñas se midieron ante uno de los ‘gigantes’ de la región: México, logrando un importante empate 1-1. “No es fácil, pero allí vamos mejorando y se ha mostrado que Panamá sigue escalando para un mejor futuro”, dijo Marta Cox, capitana de la selección. Para Sumara Samuels, ex jugadora de la Selección Nacional es “increíble el efecto positivo que ha causado Toña Is en las jugadoras, se les nota en muchos aspectos, tienen hasta otro semblante”. Por su parte, en entrevista con RPC, el DT de la selección masculina de Panamá, Thomas Christiansen, aseguró que Toña Is “he hablado con ella y se ve que tiene las cosas claras de lo que quiere hacer. Ella ha cosechado buenos resultados y va por buen camino”.