Almeida gana etapa reina de la Vuelta por delante del líder Vingegaard

Joao Almeida se adjudicó este viernes la 13ª etapa de la Vuelta a España, una de las más largas de la prueba con 202,7 km, entre Cabezón de la Sal y el célebre L'Angliru, donde Jonas Vingegaard, que entró tras su su rueda, conservó el maillot rojo.

El portugués y danés se quedaron solos cuando restaban tres kilómetros para la coronación de la emblemática cima, tras dejar atrás al australiano Jai Hindley y al estadounidense Sepp Kuss.

Vingegaard se mantuvo detrás del luso lo que quedó de recorrido sin que pareciese decidido a tratar de adelantarlo en los últimos metros.

La dureza del trazado también hizo mella en el pelotón: Pablo Castrillo, vencedor de dos etapas en la anterior edición, no pudo continuar en carrera por una caída durante el descenso del Alto La Mozqueta. Se marchó entre lágrimas.

Las protestas propalestinas volvieron a irrumpir en esta jornada. A 12 kilómetros de la meta, cuando se iniciaba la subida al puerto del Angliru, varios manifestantes con banderas de Palestina interrumpieron a los corredores que iban en cabeza por la presencia del Israel Premier Tech en la competición.

El parón, que duró unos segundos hasta que las fuerzas de seguridad retiraron a las personas implicadas, afectó el progreso de los escapados, el ecuatoriano Jefferson Cepeda, el luxemburgués Bob Jungels y el kazajo Nico Vinokourov, que sacaban en ese momento una diferencia de tres minutos al pelotón.

En la general, Vingegaard supera a Almeida por 46 segundos de ventaja y a Thomas Pidcock en 2 minutos y 18 segundos.

La etapa de sábado será corta con un recorrido de 135,9 km entre Avilés y La Farrapona, que contará con dos puertos de primera categoría, ideal también para los escaladores.