Allman logra por fin el oro mundial en disco, la cubana Morales bronce

La vigente doble campeona olímpica estadounidense Valarie Allman logró por fin el oro mundial en el lanzamiento de disco, este domingo en Tokio, donde la cubana Silinda Morales se colgó el bronce.

Allman llegó a 69,48 metros, lo que le permitió quedar por delante de la neerlandesa Jorinde Van Klinken (67,50 metros), plata, y de la propia Morales, tercera con 67,25 metros, su mejor marca personal.

Después de llevarse el oro en los últimos dos Juegos Olímpicos y de ganar las cinco últimas temporadas de la Liga de Diamante, Allman (30 años) pudo ser campeona mundial, su gran asignatura pendiente.

Anteriormente había tenido que conformarse con la plata en el Mundial de Budapest 2023 y con el bronce en Eugene 2022.

Cuba pudo por su parte volver seis años después al podio de lanzamiento de disco en un Mundial, en una disciplina que tradicionalmente le ha sido favorable.

Es la décima medalla para la isla caribeña en disco en un Mundial y la primera desde el gran éxito de Doha 2019, cuando Yaimé Pérez fue oro y Denia Caballero plata.

Silinda Morales, de 25 años, consigue así su primera medalla en una gran cita en categoría absoluta, después de haber sido campeona del mundo júnior en 2017 y bronce mundial en 2018.

Su mayor distancia fue en el tercero de los seis lanzamientos y se mantuvo en posición de podio hasta el final de la prueba.

Para Cuba es la primera medalla en este Mundial y para el atletismo latinoamericano la quinta en apenas dos días de competición de los nueve del total.

La decepción del concurso fue la estadounidense Laulauga Tausaga, defensora del título mundial, que apenas pudo ser sexta (65,49 metros).