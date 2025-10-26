Álex Márquez se impone con autoridad en Malasia, su tercera victoria del año

El español Álex Márquez, con el segundo puesto en el Mundial de MotoGP asegurado por detrás de su hermano Marc, conquistó este domingo el Gran Premio de Malasia en Sepang, donde Francesco Bagnaia abandonó cuando se encaminaba al podio.

Segundo en la parrilla de salida, el pequeño de los hermanos Márquez tomó el mando de la carrera desde la segunda vuelta (de 20) para hacerse con su tercera victoria del año en MotoGP.

"El plan estaba claro (...) estuve vivo al atacar a Pedro (Acosta) en la primera vuelta, y después a Pecco (Bagnaia) en la segunda, y después gestioné los neumáticos hasta el final", explicó al término de lo que consideró "una carrera perfecta".

Ález Márquez, ganó por primera vez este año fuera de su país tras sus triunfos en los Grandes Premios de España y Cataluña.

El piloto de Ducati-Gresini superó a su joven compatriota de 21 años Acosta (KTM), que con ese segundo puesto igualó su mejor resultado en la élite.

El doble campeón del mundo (2022 y 2023) Francesco Bagnaia tuvo que abandonar a tres vueltas para el final, víctima de un pinchazo cuando tenía controlado el tercer puesto después de haber salido desde la pole.

- GP agridulce para Bagnaia -

El italiano, que defendió su segunda posición ante Acosta hasta la vuelta 13ª, no logró repetir tras su victoria en la carrera esprint del sábado, pero demostró a lo largo del fin de semana haber recuperado su competitividad en uno de sus circuitos predilectos.

El piloto de Ducati venía de dos últimos Grandes Premios catastróficos en los que abandonó cuando rodaba a la cola del pelotón.

Al final, el tercer puesto fue para el piloto de Honda Joan Mir, mientras que Franco Morbidelli y Fabio Quartararo completaron el top-5.

El recién coronado campeón del mundo Marc Márquez estuvo ausente debido a una lesión que le ha obligado a apartarse de los circuitos por lo que queda de temporada.

Bagnaia arrancó con fuerza en el caluroso y húmedo circuito de Sepang y mantuvo una ligera ventaja en la primera vuelta, con Acosta y Márquez pisándole los talones.

Pero Márquez atacó en la segunda vuelta, en la que el piloto de Ducati-Gresini rebasó a Bagnaia en una curva cerrada y mantuvo el liderato hasta la línea de meta.

Con Acosta acechando a Bagnaia, los tres pilotos en cabeza dejaron rápidamente atrás al resto de sus competidores.

- Accidete en Moto3 -

Al llegar a la mitad de la carrera, el piloto italiano de Ducati se centró en defenderse de la intensa presión de Acosta, lo que permitió a Márquez aumentar su ventaja.

La presión de Acosta acabó dando sus frutos, ya que el piloto de KTM logró adelantar a Bagnaia en la vuelta 13 y situarse en segunda posición.

Sin inmutarse por la batalla que se desarrollaba detrás de él, Márquez cruzó la línea de meta en 40 min 09,249 s.

Sorprendente ganador del GP de Australia el pasado domingo, el español Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse) abandonó tras una caída.

Su compatriota Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini), convertido a sus 20 años en el segundo vencedor más joven en la historia de la categoría reina al término del GP de Indonesia, también tuvo que bajarse de la moto antes del final.

Previamente, la carrera de Moto3 se retrasó casi dos horas y se acortó tras una aparatosa colisión entre el recién coronado campeón del mundo José Antonio Rueda y Noah Dettwiler durante la vuelta de formación.

Ambos pilotos fueron trasladados en helicóptero al hospital, pero se encontraban conscientes.

Los organizadores del Mundial indicaron que Rueda presentaba una "posible fractura en una mano y varias contusiones".

Por contra, aún se han difundido datos sobre el estado de Dettwiler, quien deberá "someterse a varias intervenciones quirúrgicas", según un comunicado de su equipo, el CIP.