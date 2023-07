Alcaraz y Sabalenka cumplen en su debut en día pasado por agua en Wimbledon

La lluvia esperada para este martes acudió a la cita y conllevó la cancelación de casi una cincuentena de partidos en el segundo día de Wimbledon 2023. Sí pudieron jugar y saldar el debut con triunfo el número uno mundial, Carlos Alcaraz, y la número dos del ranking WTA, Aryna Sabalenka.

Gracias a los techos que protegen la pista central, donde el ex número uno Roger Federer y la princesa de Gales Catalina captaban las miradas en el palco, se pudo ver algo de tenis en una jornada pasada por agua, aunque fuera con cuentagotas.

Los partidos que habían comenzado a las 12h00, entre ellos un atractivo Stefanos Tsitsipas-Dominic Thiem, apenas habían pasado la primera manga cuando se decretó el regreso a los vestuarios por la lluvia.

- Con sabor a despedida -

Por eso las miradas se concentraron en las dos pistas principales, bajo techo, con la presencia de grandes nombres.

Alcaraz se impuso por 6-0, 6-2 y 7-5 al francés Jeremy Chardy (542º).

A Chardy, de 36 años, le queda el torneo de dobles en Wimbledon. El sábado anunció en la radio francesa que se retirará tras el grande británico.

Alcaraz jugará en segunda ronda con otro francés, el vencedor del duelo entre Alexandre Müller (84º) y Arthur Rinderknech (82º).

El partido de este martes apenas tuvo dificultad para Alcaraz, que empezó arrollando: 6-0 y 2-0, tras encadenar ocho juegos ganados.

A continuación el francés fue capaz de hacer daño al español, anotándose varios juegos e incluso acertando con una rotura en el tercer set para situarse 4-2.

Pero Alcaraz se la devolvió rápidamente para situarse 4-4. Una última rotura del español le sirvió para poder servir para ganar, cerrando el partido con un juego en blanco y un saque directo.

"Creo que jugué realmente bien al inicio del partido", dijo Alcaraz durante la entrevista en pista.

"En el tercer set él ha aumentado su nivel. Me vi en problemas, pero me gusta jugar peloteos, tener batallas. Me alegra haber competido a buen nivel. El tercer set ha sido apretado, pero estoy contento por haber superado la primera ronda", añadió el español, que recientemente ganó el torneo de Queen's, su primer título en hierba.

Al número 1 de la ATP no le afectó siquiera el cierre o no del techo de la pista N.1. "No cambia demasiado para mí. Intento no pensar en ello. Obviamente sin el techo, y con el sol, es mucho mejor para mí. Creo que a todos les sucede, pero tenía que estar totalmente concentrado. Con techo o no, tenía que mostrar mi mejor nivel".

Alcaraz suma 41 victorias y 4 derrotas en 2023, el mejor balance del tenis masculino esta temporada.

Chardy, por su parte, se retiró recibiendo la ovación del público y los aplausos de su ilustre último rival.

- Rybakina cede un set -

En el cuadro masculino se clasificó también el veterano ídolo local Andy Murray, que se impuso 6-3, 6-0 y 6-1 a otro británico, Ryan Peniston, invitado por los organizadores.

Murray, exnúmero uno mundial y actual 40º del ranking, ganó dos veces Wimbledon (2013, 2016) y se colgó además en sus instalaciones el oro olímpico de los Juegos de Londres en 2012.

En el cuadro femenino, la campeona del año pasado, la kazaja Elena Rybakina, tercera jugadora mundial, arrancó su Wimbledon dejándose el primer set antes de remontar y ganar 4-6, 6-1 y 6-2 a la estadounidense Shelby Rogers (49ª).

A partir del segundo set la kazaja tomó la delantera apoyándose en su servicio devastador, con Rogers incapaz de seguir el ritmo a la vigente campeona.

La subcampeona de 2022, la tunecina Ons Jabeur, número seis del mundo, fue más contundente en su debut, superando 6-3 y 6-3 a la polaca Magdalena Frech (70ª).

También ganó sin problemas la número dos mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que derrotó 6-3 y 6-1 a la húngara Panna Udvardy (82ª).