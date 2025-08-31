Alcaraz y Djokovic chocan con invitados inesperados en octavos del US Open

En ruta hacia una posible colisión, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic enfrentan el domingo en los octavos de final del US Open a dos viejos rockeros sin experiencia a estas alturas de Nueva York, mientras Aryna Sabalenka pondrá a prueba a la española Cristina Bucsa.

Alcaraz y Djokovic, que podrían chocar en semifinales de este Grand Slam, han visto desaparecer de su lado del cuadro a peligros como los locales Ben Shelton y Frances Tiafoe, el danés Holger Rune y el ruso Daniil Medvedev.

En el camino del español ha surgido el francés Arthur Rinderknech, que se estrenará en unos octavos de final de un torneo de Grand Slam a sus 30 años.

Rinderknech, número 82 de la ATP, llegó a esta fase tras batir a su compatriota Benjamin Bonzi, verdugo a su vez del excampeón del torneo Daniil Medvedev.

"Es Arthur, ¿verdad?", quiso reconfirmar el viernes Alcaraz al ser preguntado por su opinión del siguiente rival.

"Está bien. Solo era estar seguro. Mi entrenador (Juan Carlos Ferrero) me lo dijo cuando Arthur ganó y para mí era como, ¿esto es real?", dijo el número dos mundial.

Alcaraz, que aspira a ganar su segundo US Open y a recuperar el liderato de la ATP, ya batió a Rinderknech en junio camino a su triunfo en el torneo de hierba de Queens.

El español, de 22 años, avanza por ahora sin sobresaltos por Nueva York mientras su gran rival, Jannik Sinner, pasó por un primer susto el sábado ante Denis Shapovalov.

En caso de ganar a Rinderknech, Alcaraz volverá a poner presión a Sinner, que está obligado a llegar más lejos que el español en el US Open para mantener el número uno mundial.

- Duelo de veteranos -

En el arranque de la sesión nocturna, Novak Djokovic protagonizará un pulso de veteranos con el alemán Jan-Lennard Struff.

El serbio, de 38 años, es el tenista de mayor edad en los octavos de Nueva York desde el estadounidense Jimmy Connors en 1991.

Struff, de 35 años, se ganó su primera presencia en esta ronda con dos chocantes triunfos ante Rune y Tiafoe.

El alemán, que ocupa el puesto 144 de la ATP, sueña con ser el jugador de menor ránking en tumbar al gigante balcánico en un Grand Slam, si bien no conoce la victoria en sus siete enfrentamientos anteriores.

Insatisfecho con su nivel de juego, Djokovic tratará de ratificar la mejora de sensaciones que mostró en su anterior duelo, frente a Cameron Norrie.

En los otros cruces masculinos del domingo, el estadounidense Taylor Fritz, última esperanza local, enfrentaba al checo Tomas Machac.

Otro checo, Jiri Lehecka, abría el programa frente al francés Adrian Mannarino, de 37 años y también debutante en estos octavos.

- Pegula en cuartos -

En el inicio de la jornada, la estadounidense Jessica Pegula fue la primera en avanzar a cuartos de final con un cómodo triunfo matinal ante su compatriota Ann Li por 6-1 y 6-2.

Pegula, vigente subcampeona, espera rival del cruce entre la checa Barbora Krejcikova, doble campeona de Grand Slam, y la estadounidense Taylor Townsend, número uno mundial en dobles pero 139 en individuales.

La bielorrusa Aryna Sabalenka tendrá otra parada de su defensa del título frente a la española Cristina Bucsa, que alcanzó por primera vez los octavos en su decimosexto torneo de Grand Slam.

En la última función, la kazaja Elena Rybakina se estrenará también en la cuarta ronda del US Open frente a la checa Marketa Vondrousova, en un duelo de antiguas campeonas de Wimbledon.