Alcaraz, sin problemas en su tobillo, sigue adelante en Tokio

El tenista español Carlos Alcaraz devuelve una bola de revés al argentino Sebastián Báez durante su partido del torneo de Tokio, el 25 de septiembre de 2025 en la capital japonesa Yuichi Yamazaki
AFP
27 de septiembre de 2025

El N.1 mundial, Carlos Alcaraz, se clasificó para los cuartos de final del torneo ATP 500 de Tokio tras derrotar fácilmente este sábado al belga Zizou Bergs (N.45), sin dar muestras de problemas en el tobillo trasel susto de la ronda anterior.

El jueves, en su estreno en Tokio, el tenista se torció el tobillo al inicio de su partido contra el argentino Sebastián Báez y tuvo que ser atendido por los servicios médicos del torneo.

Dos días después, ninguna alerta para el murciano de 22 años, que superó claramente a Bergs por 6-4 y 6-3, aunque Alcaraz pareció empezar el partido con cierto temor, lo que le llevó a conceder el break con su primer servicio.

Disipadas las dudas en cuanto al estado de su tobillo izquierdo, Alcaraz metió dos marchas más a su juego y apenas encontró resistencia en su rival.

En cuartos, Alcaraz se medirá al estadounidense Brandon Nakashima (N.33) que también se impuso en dos sets (7-5 y 6-3) al húngaro Marton Fucsovics (N.58).

- Resultados de los octavos de final del torneo ATP 500 de Tokio:

Carlos Alcaraz (ESP/N.1) derrotó a Zizou Bergs (BEL) 6-4, 6-3

Brandon Nakashima (USA) a Márton Fucsovics (HUN) 7-5, 6-3

Jenson Brooksby (USA) a Luciano Darderi (ITA) 7-6 (9/7), 6-1

Holger Rune (DEN/N.3) a Ethan Quinn (USA) 6-4, 6-2

