Alcaraz se planta en octavos de Cincinnati con su victoria 50 del año

Elevando sus prestaciones respecto al debut, el español Carlos Alcaraz venció este martes al serbio Hamad Medjedovic y se metió en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati.

Alcaraz, número dos mundial, superó a Medjedovic (72) un por doble 6-4 y celebró su victoria 50 de la temporada, más que ningún otro jugador en la ATP.

El español es el primer tenista en encadenar cuatro campañas seguidas con al menos 50 victorias desde que lo hiciera Novak Djokovic entre 2013 y 2016.

"Siempre digo que la temporada puede ser muy larga, son muchos torneos y más de la mitad de los partidos que juegas no te sientes tan bien. Esos días tienes que pensar de forma positiva", dijo Alcaraz sobre su marca.

El ex número uno mundial, que persigue su primera corona en Cincinnati, chocará en los octavos frente al italiano Luca Nardi, que venció por abandono del checo Jakub Mensik cuando ganaba por 6-2 y 2-1.

Alcaraz, de 22 años, sigue así los pasos de Jannik Sinner, su gran rival y líder de la ATP, que desembarcó el lunes en los octavos.

Este martes el español se medía por primera vez con Medjedovic, protegido de su compatriota Djokovic.

El serbio, también de 22 años, peleaba por ser el primer tenista más joven que Alcaraz en doblegarlo, tras nueve triunfos del español frente a rivales más precoces.

El vigente campeón de Roland Garros, sin embargo, extremó las precauciones respecto a su estreno del domingo frente al bosnio Damir Dzumhur, en el que necesitó llegar hasta el tercer set.

Este martes se adaptó mejor que Medjedovic a las altas temperaturas de la pista, que superaban los 30 ºC.

Alcaraz arrancó el duelo a medio gas, hasta que pugnó con paciencia en un juego de casi 13 minutos para lograr su primer quiebre y adelantarse 4-3.

En el ecuador de la segunda manga atravesó por un pequeño bajón en el que cedió su único 'break', pero no permitió que Medjedovic lo consolidara y zanjó el duelo en una hora y 35 minutos de juego.

"Es un jugador poderoso, sirve muy fuerte. Sabía que no le gusta correr mucho así que intenté que lo hiciera lo máximo posible", señaló el murciano.

Alcaraz llegó a las 50 victorias, por seis derrotas, en una temporada en la que suma cinco títulos incluido el de Roland Garros, su quinta corona de Grand Slam.

El español encadena también 13 partidos seguidos ganados en torneos Masters 1000, una racha con la que alzó los trofeos de Montecarlo y Roma.