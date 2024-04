Alcaraz se declara baja en el torneo de Montecarlo por una lesión

El tenista español Carlos Alcaraz, número 3 mundial, se declaró baja para el Masters 1000 de Montecarlo debido a una lesión en el antebrazo derecho, informó el propio jugador este martes a través de sus redes sociales.

"He estado trabajando hasta el último minuto en Montecarlo intentando recuperarme de una lesión en el brazo derecho, pero no ha sido posible y no puedo jugar", informó el joven tenista de 20 años.

Alcaraz será sustituido en el cuadro por el italiano Lorenzo Sonego, repescado de la fase previa, anunció la ATP, y tendrá como rival al canadiense Felix Auger-Aliassime en la segunda ronda del torneo monegasco, primera gran cita de la temporada de tierra batida.

"Tenía muchas ganas de jugar... ¡Nos vemos el próximo año", concluyó su mensaje Alcaraz, que acompañó el texto con una fotografía suya entrenándose en Montecarlo, con un vendaje en el antebrazo derecho.

Definitivamente, Alcaraz no vive un idilio con Montecarlo, donde nunca ha ganado un partido: en su primera participación en 2022 llegó muy cansado tras el periplo norteamericano (semifinales en Indian Wells y título en Miami) y perdió en su debut frente al estadounidense Sebastien Korda.

El año pasado, el ganador de dos títulos del Grand Slam (Estados Unidos 2022 y Wimbledon 2023) ya se declaró baja justo antes del inicio del torneo.

En esta ocasión esperó a la tercera jornada, en la víspera de su debut, pero no es ninguna sorpresa luego de que en los días previos se entrenara en las pistas de Montecarlo con un vendaje en el antebrazo derecho.

El domingo y el lunes apenas pudo ejercitarse, visiblemente mermado físicamente. No realizó ningún intercambio ni peloteos con otro jugador, limitándose a unas suaves prácticas, sin golpear con fuerza la pelota, con su entrenador, el excampeón de Roland Garros y exnúmero uno mundial Juan Carlos Ferrero.