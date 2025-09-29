Alcaraz se cita con Taylor Fritz en la final de Tokio

Carlos Alcaraz, N.1 mundial, se clasificó para la final del torneo ATP 500 de Tokio tras vencer al noruego Casper Ruud (N.12) por 3-6, 6-3 y 6-4 y disputará el título el martes contra el estadounidense Taylor Fritz (N.5).

Gracias a esta victoria, Alcaraz jugará su 10ª final en 2025. Ningún tenista había logrado disputar diez finales en una misma temporada desde Rafael Nadal en 2017.

De las nueve disputadas hasta el momento, sólo perdió dos (Wimbledon y Barcelona), ganando las de Roland Garros, el US Open, Róterdam, Montecarlo, Roma, Queen's y Cincinatti.

Contra un combativo Ruud, el murciano de 22 años tuvo que emplearse a fondo para remontar un partido que se le complicó al perder el primer set luego de desperdiciar las cuatro bolas de break que tuvo.

Al noruego le bastó con una para romper el servicio de su rival en el octavo juego y apuntarse el primer set.

Alcaraz igualó la contienda gracias a un gran servicio en el segundo set (9 aces) y en el set decisivo jugó mejor en los momentos clave que acabaron decidiendo el partido.

En el cuarto juego salvó dos bolas de break e inmediatamente después quebró a Ruud, que ya no pudo remontar.

Alcaraz tampoco pareció sufrir por su tobillo izquierdo, que se lastimó en su estreno en Tokio ante el argentino Sebastián Báez.

Su rival en la final será Fritz, quien antes había derrotado a su compatriota Jenson Brooksby (N.86) por 6-4 y 6-3.

Ambos tenistas se han enfrentado ya en cuatro ocasiones, con ventaja para el español (tres victorias), aunque fue el norteamericano el que se impuso en su último duelo, el pasado 20 de septiembre en la Laver Cup (6-3, 6-2).