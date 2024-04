Alcaraz renuncia por lesión a Montecarlo, Djokovic empieza con un paseo

Los temores se confirmaron y Carlos Alcaraz, número 3 mundial, renunció finalmente este martes por lesión a disputar el Masters 1000 de Montecarlo, donde arrancó con un triunfo rápido y tranquilo el número 1, Novak Djokovic.

El tenista serbio aplastó 6-1 y 6-2, en una hora y diez minutos, al ruso Roman Safiullin (41º).

Djokovic afronta esta edición de la cita monegasca con el estatus de grandísimo favorito, reforzado por las lesiones que han motivado las ausencias de los españoles Rafa Nadal, plusmarquista de títulos en el torneo (11), y Carlos Alcaraz, uno de sus grandes rivales en estos momentos.

"He estado trabajando hasta el último minuto en Montecarlo, intentando recuperarme de una lesión en el brazo derecho, pero no ha sido posible y no puedo jugar", informó el joven tenista murciano de 20 años.

Alcaraz será sustituido en el cuadro por el italiano Lorenzo Sonego, repescado de la fase previa, anunció la ATP, y tendrá como rival al canadiense Felix Auger-Aliassime en la segunda ronda del torneo monegasco, primera gran cita de la temporada de tierra batida.

"Tenía muchas ganas de jugar... ¡Nos vemos el próximo año!", concluyó su mensaje Alcaraz, que acompañó el texto con una fotografía suya entrenándose en Montecarlo, con un vendaje en el antebrazo derecho.

Definitivamente, Alcaraz no vive un idilio con Montecarlo, donde nunca ha ganado un partido: en su primera participación en 2022 llegó muy cansado tras el periplo norteamericano (semifinales en Indian Wells y título en Miami) y perdió en su debut frente al estadounidense Sebastien Korda.

El año pasado, el ganador de dos títulos del Grand Slam (Estados Unidos 2022 y Wimbledon 2023) ya se declaró baja justo antes del inicio del torneo.

El domingo y el lunes apenas había podido ejercitarse, visiblemente mermado físicamente.

- Primer partido sin Ivanisevic -

El camino se despeja para Djokovic, que solo disputó esta temporada dos torneos, el Abierto de Australia (eliminado en semifinales) e Indian Wells (cayó en tercera ronda).

Tras ello rompió con su entrenador croata Goran Ivanisevic, con el que ganó doce de sus 24 títulos del Grand Slam. El partido ante Safiullin era el primero que disputaba en el circuito desde esa separación.

"En tierra batida, el ritmo es diferente, el timing es distinto. Pero estoy muy contento", declaró el tenista de Belgrado tras su triunfo.

"He jugado muy bien. Si tengo en cuenta mis torneos de principios de año, estoy muy contento con mi rendimiento de hoy. He entrenado mucho durante dos semanas sobre tierra y eso se nota", añadió.

Por su parte, en un pulso entre tenistas sudamericanos, el argentino Tomás Etcheverry (31º del mundo) salió victorioso en la primera ronda del Masters 1000 de Montecarlo al superar al chileno Nicolás Jarry (21º) por 6-4 y 7-5.

Jarry era el tenista con mejor ránking entre los sudamericanos de los que quedaban en el cuadro, después de que el argentino Sebastián Báez (19º) fuera eliminado el pasado domingo también en la primera ronda.

Etcheverry tendrá en segunda ronda un rival de gran dificultad aunque no esté atravesando su mejor momento, el griego Stefanos Tsitsipas (12º).

Menos fortuna tuvo el otro jugador argentino en competición este martes, Facundo Díaz (53º), que cayó en la primera ronda contra el español Roberto Bautista (90º), por 6-2 y 6-4.

Como en el caso argentino, el tenis español tuvo cara y cruz en la pista este martes, ya que su otro representante del día, Alejandro Davidovich, subcampeón en Montecarlo en 2022, fue eliminado en la primera ronda por el estadounidense Sebastian Korda (27º), por un inapelable 6-1 y 6-2.