Alcaraz renuncia por lesión a la Copa Davis para no comprometer 2026

El tenista español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, anunció este martes que no disputará la Final 8 de la Copa Davis en Bolonia (Italia) por unas molestias físicas que, en caso de agravarse, podrían comprometer el inicio de la próxima temporada.

"Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia... Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir", escribió el murciano en la red social X, dos días después de perder la final del Masters frente a Jannik Sinner (N.2).

Confirmó la noticia la Real Federación Española de Tenis en un comunicado, por lo que la Armada capitaneada por David Ferrer afrontará la fase final de la competición, que para los españoles comenzará el jueves frente a República Checa en cuartos de final, con cuatro tenistas: Jaume Munar, Pedro Martínez, Pablo Carreño y Marcel Granollers.

Con los españoles tampoco estará Alejandro Davidovich, quien acaba de completar la mejor temporada de su carrera (N.14 del mundo) y a quien el capitán David Ferrer le reprocha su ausencia de última hora en la segunda vuelta de la fase clasificatoria.

- Australia el gran objetivo -

La ausencia de Alcaraz pone fin a una temporada brillante, en la que el tenista de 22 años (cumplirá 23 en mayo) ha conquistado un total de ocho títulos, entre ellos dos Grand Slams (Roland Garros y US Open), además de haber regresado a la cima tras un magnífico pulso con Sinner.

Este martes viajará a Murcia desde Bolonia, donde se le hicieron las pruebas, y reposará antes de reincorporarse a los entrenamientos en diciembre.

La baja de Alcaraz debe interpretarse también como una medida de precaución, ya que cualquier lesión podría suponer un contratiempo en la preparación del Abierto de Australia, el único Grand Slam que le falta al tenista de El Palmar, y que comenzará el 12 de enero.

En una reciente entrevista con la emisora Cadena Cope en España, Alcaraz admitió que Australia es su gran objetivo para 2026 y le permitiría convertirse en el jugador más joven en lograr los cuatro Grand Slams, superando a su compatriota Rafael Nadal, que lo consiguió con 24 años y 101 días.

En septiembre de 2022, tras ganar su primer Grand Slam (US Open), Alcaraz ya se convirtió en el número 1 más joven de la ATP desde que se creó el ranking mundial en 1973.

Según explicó la prensa española, un edema isquiotibial es el paso previo a un posible daño mayor, ya que se trata de una acumulación anormal de líquido dentro del músculo, causada por una lesión, sobrecarga o microdesgarros.

- Una Davis descafeinada -

La ausencia de Alcaraz supone un duro golpe para los organizadores de la Copa Davis, ya privados de los dos mejores jugadores italianos (Sinner y Lorenzo Musetti, número 9) para esta primera edición de la fase final en tierras italianas, después de que se organizara en Málaga durante varios años.

La baja de las dos grandes estrellas del tenis actual acaba con el teórico favoritismo de italianos y españoles y abre los pronósticos para cualquiera de las ocho selecciones clasificadas.

El jugador mejor clasificado, y único miembro del Top 10, en Bolonia será el número 3 del mundo Alexander Zverev.

En su objetivo de conquistar su 7ª Ensaladera de Plata, la Armada española deberá batir el jueves a la República Checa, liderada por Jiri Lehecka (N.17), Jakub Mensik (N.19) y Tomas Machac (N.32) .

El ganador se enfrentará el sábado en semifinales a Argentina o Alemania.