Alcaraz no apoya las demandas del sindicato fundado por Djokovic

La estrella del tenis español Carlos Alcaraz dijo este miércoles que no respalda las demandas interpuestas por el sindicato de jugadores que lidera Novak Djokovic contra la ATP y otros organismos rectores de su deporte.

Alcaraz, ganador de cuatro trofeos de Grand Slam, afirmó no tener noticias de estas denuncias de la Asociación de Jugadores de Tenis Profesionales (PTPA) hasta que fueron anunciadas el martes.

"Honestamente, fue sorprendente para mí, porque nadie me dijo nada al respecto. Simplemente lo vi ayer en las redes sociales", declaró el número tres mundial en la rueda previa a su participación en el Masters 1000 de Miami (Estados Unidos).

En el caso presentado por la PTPA, y respaldado por una veintena de jugadores, se acusa a la ATP y la WTA de promover un "sistema corrupto, ilegal y abusivo".

Los señalamientos fueron negados el martes por ambos organismos, que dijeron que se defenderán "con firmeza" de esta ofensiva judicial desplegada en varios países.

En su conferencia, Alcaraz también expresó su sorpresa por ver cómo la PTPA emplea una declaración que efectuó en una rueda de prensa anterior, en la que el español hizo una crítica al calendario del circuito masculino.

"Vi que había unas declaraciones en las que ponían algo que yo dije en rueda de prensa, cosa que yo no sabía", afirmó. "Yo no apoyo esa carta, no apoyo eso porque, como he dicho, no sabía nada al respecto".

El español sí se mostró de acuerdo con algunos de los reclamos expresados por el sindicato respecto a la organización del tenis.

"Hay algunas cosas con las que estoy de acuerdo, hay otras con las que no", afirmó.

"Pero lo principal aquí es que no lo apoyo, así que eso es todo", zanjó el ex número uno mundial.

La PTPA, creada por Djokovic y el canadiense Vasek Pospisil en 2020, dijo el martes que acudió a la vía judicial al haber agotado "todas las opciones para reformar mediante el diálogo".

"Los jugadores están atrapados en un sistema injusto que explota su talento, suprime sus ingresos y pone en peligro su salud y seguridad", consideró el director ejecutivo del sindicato, Ahmad Nassar.