Alcaraz-Djokovic, duelo generacional por un Roland Garros huérfano sin Nadal

Carlos Alcaraz, de nuevo número 1 mundial a los 20 años, y la leyenda Novak Djokovic, recién estrenados los 36, comparten la ‘pole position’ en Roland Garros, que comienza el domingo bajo la interminable sombra de Rafael Nadal, ausente por primera vez desde su debut triunfal en 2005.

Sin el mito español de las 14 Copas de los Mosqueteros, la última lograda el año pasado, su compatriota Alcaraz aspira a tomar el relevo. Por primera vez arranca como primer cabeza de serie de un Grand Slam y el sorteo le ha emparejado en una potencial semifinal con Djokovic, tercero de la ATP desde el lunes.

El serbio tiene en la primavera parisina la posibilidad de romper con Nadal el histórico empate a 22 Grand Slams que mantienen desde que conquistara el último Abierto de Australia.

En los meses siguientes ‘Djoko’ no ha sido capaz de mantener el nivel. Ausente de Indian Wells y Miami por no estar vacunado contra el covid, la gira de tierra se le atragantó, lastrado por un problema en el codo derecho.

Al contrario, Alcaraz se perdió el primer grande del año por una lesión muscular y desde entonces ha tenido un recorrido casi intachable -20 triunfos en 22 partidos en tierra-, con títulos en Buenos Aires, Barcelona y Madrid, además de la final en Rio, con el único tachó de su eliminación prematura en Roma ante el húngaro Fabian Marozsan (135º mundial).

“Tomé unos días de descanso, compartiendo tiempo de calidad con la familia y los amigos, jugué a golf... Y luego entrené en la academia, preparar Roland Garros con tiempo ha sido muy bueno”, relativizó el viernes en el ‘Media Day’.

- Medvedev, Tsitsipas, Ruud, Rune... -Más allá de los dos favoritos, se cuela en las quinielas Daniil Medvedev, que ha hecho las paces con la tierra batida tras años despreciando esta superficie. El ruso acaba de ganar el Masters 1000 de Roma, lo que le sirvió para ascender al número 2 mundial, y el sorteo le ha situado en la parte del cuadro en la que no están Alcaraz y Djokovic, a los que solo se enfrentaría en la final.

El noruego Casper Ruud (4º), finalista saliente, intentará recuperar el equilibrio y relanzar su candidatura, mientras que al griego Stefanos Tsitsipas (5º), que estuvo a un set de ganar Roland Garros en la final de 2021 ante Djokovic, tampoco hay que descartarlo.

Finalista en Roma, el nuevo ‘chico malo’ del circuito, Holger Rune (6º), recién cumplidos los 20 años como Alcaraz, aspira al gran golpe tras demostrar que no se achanta ante los mejores -eliminó a Djokovic en los cuartos de Roma-.

- Swiatek con dudas -En el cuadro femenino la gran favorita es la defensora del título, la polaca Iga Swiatek (1ª WTA), también vencedora en 2020, pero su lesión muscular hace una semana en Roma abre algunos interrogantes.

“Por suerte no fue nada grave, me tomé algunos días de descanso, todavía me recupero de mi lesión en el muslo pero creo que estaré en la primera ronda, esto es lo más importante”, dijo Swiatek en rueda de prensa el viernes.

La polaca podría enfrentarse en una hipotética semifinal con la kazaja Elena Rybakina (4ª), convertida en una de las sensaciones del circuito femenino, ganadora en Roma y ante la que se lesionó Swiatek.

La otra semifinal la disputarían, teóricamente, la bielorrusa Aryna Sabalenka (2ª), ganadora en Australia, y la estadounidense Jessica Pegula (3ª).

Sabalenka, que nunca ha pasado de la tercera ronda en Roland Garros, ha mejorado sus prestaciones en tierra, levantando el título hace un par de semanas en Madrid con victoria ante Swiatek en la final, aunque la altitud y las condiciones del torneo español difieren de las parisinas.

Coco Gauff (6ª), finalista de la pasada edición, Maria Sakkari (8ª), Ons Jabeur (7ª) o la francesa Caroline Garcia (5ª) forman parte de una segunda línea de tenistas que aspiran a estrenar su palmarés en los Grand Slams.