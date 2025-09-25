Alcaraz debuta en Tokio con triunfo y un susto en el tobillo

El N.1 de la ATP, el español Carlos Alcaraz, debutó este jueves en el torneo de Tokio con una victoria ante el argentino Sebastián Báez (N.41) y con un susto luego de que se le doblara el tobillo izquierdo al inicio del partido.

Pese a ese contratiempo, por el que necesitó atención médica, el español pasó por encima de Báez, al que derrotó por 6-4 y 6-2 y en segunda ronda del torneo ATP 500 de Tokio se medirá al belga Zizou Bergs (N.45), que derrotó al chileno Alejandro Tabilo en tres sets, por 6-1, 7-6 (7/2) y 7-6 (7/4).

Con 2-2 en el marcador, el murciano de 22 años se torció el tobillo izquierdo al correr a buscar una dejada de Báez y quedó tendido en el suelo, visiblemente dolorido, durante unos minutos.

Los servicios médicos del torneo vendaron el tobillo de Alcaraz y éste pudo continuar jugando a gran nivel, rompiendo el servicio de Báez con 4-4 en el marcador y cerrar el primer set con su servicio.

Tras otra interrupción, esta vez por la lluvia, que obligó a cerrar el techo de la cancha tokiota, el español quebró dos veces el servicio del rival en la segunda manga y no ofreció fisuras con su saque, cerrando la victoria fácil con un 6-2 de parcial.

"Vamos a ver más tarde si todo está bien", declaró Alcaraz tras el partido al ser preguntado por la lesión.

Alcaraz disputa en la capital japonesa su primer torneo desde su victoria en el US Open a comienzos de septiembre, triunfo que le valió además recuperar el N.1 de la clasificación mundial en detrimento del italiano Jannik Sinner.

Éste jugará esta semana en el torneo de Pekín y ambos deben reencontrarse en el Masters 1000 de Shangái, del 1 al 12 de octubre.

En el resto de la jornada en Tokio, también ganaron otros cabeza de serie como el estadounidense Taylor Fritz (N.5) y el noruego Casper Ruud (N.12), pero no superaron la primera ronda ni el checo Tomas Machac (N.22) ni el francés Ugo Humbert (N.24).

- Resultados de la primera ronda del torneo ATP 500 de Tokio:

Carlos Alcaraz (ESP/N.1) derrotó a Sebastián Báez (ARG) 6-4, 6-2

Zizou Bergs (BEL) a Alejandro Tabilo (CHI) 1-6, 7-6 (7/2), 7-6 (7/4)

Brandon Nakashima (USA) a Jordan Thompson (AUS) 6-7 (6/8), 7-6 (7/4), 6-2

Casper Ruud (NOR/N.4) a Shintaro Mochizuki (JPN) 4-6, 6-1, 6-1

Aleksandar Vukic (AUS) a Damir Dzumhur (BIH) 6-4, 3-6, 6-3

Jenson Brooksby (USA) a Ugo Humbert (FRA/N.6) 7-6 (7/4), 6-3

Luciano Darderi (ITA) a Yoshihito Nishioka (JPN) 7-6 (11/9), 6-3

Ethan Quinn (USA) a Alex Michelsen (USA) 7-5, 6-2

Sho Shimabukuro (JPN) a Tomás Machac (CZE/N.5) 6-3, 7-6 (7/4)

Sebastian Korda (USA) a Marcos Giron (USA) 4-6, 6-3, 7-6 (7/4)

Taylor Fritz (USA/N.2) a Gabriel Diallo (CAN) 4-6, 6-3, 7-6 (7/3)