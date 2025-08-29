Alcaraz asalta los octavos del US Open; Djokovic a despejar dudas

Con susto incluido, el español Carlos Alcaraz firmó este viernes otra demoledora actuación rumbo a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos, a los que Novak Djokovic se intentará subir en la noche.

En un turno matinal al que no está acostumbrado, Alcaraz se deshizo del italiano Luciano Darderi por 6-2, 6-4 y 6-0 en solo una hora y 43 minutos de juego.

El número dos mundial, gran favorito al título junto a Jannik Sinner, sigue sin perder un set en su recorrido por Nueva York, pero este viernes encendió las alarmas por un problema en la rodilla derecha en el segundo set.

Con el parcial igualado 4-4, y después de que Darderi le asestara el primer break del torneo, Alcaraz sufrió el percance al ejecutar un saque y pidió un tiempo muerto médico para ser atendido.

Tras recibir un masaje en la pierna, el español regresó a la pista en aparente buen estado para embolsarse el segundo set.

Durante el descanso le hizo varias señales de calma a su equipo, que observaba con preocupación desde el palco.

En el tercer parcial Alcaraz avasalló a Darderi, que no se recuperó de la oportunidad perdida en el segundo set, y envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.

"Me siento bien", dijo Alcaraz en la entrevista sobre la pista. "Sentí que algo no iba bien en la rodilla pero después de cinco o seis puntos ya estaba bien".

"Llamé al fisio por precaución, porque quedaba un set y tenía que estar listo. Voy a hablar con mi equipo pero no estoy preocupado por esto", aseguró.

Con este triunfo, Alcaraz obliga a Sinner a superar su duelo de tercera ronda el sábado para no entregarle el número uno mundial al español.

A los 22 años y tres meses, Alcaraz celebró su victoria 80 en torneos de Grand Slam, siendo el cuarto jugador más joven en llegar a esa cifra después del alemán Boris Becker, el sueco Bjorn Borg y su compatriota Rafael Nadal.

En los octavos de final le espera el francés Arthur Rinderknech, 82 de la ATP.

- La incógnita Djokovic -

Novak Djokovic, la otra figura del día, abrirá la función nocturna con la intención de despejar dudas tras sus dos preocupantes primeros partidos.

El serbio, frustrado con su juego, lució también exhausto físicamente durante sus cruces ante Learner Tien y Zachary Svajda, de los que salió airoso al beneficiarse de la falta de colmillo de esas dos promesas estadounidenses.

Este viernes le espera el británico Cameron Norrie, un oponente experimentado pero al que ha derrotado en sus seis duelos previos.

El último ocurrió a principios de junio en los octavos de Roland Garros.

A los 38 años, Djokovic puede erigirse en el tenista más veterano en los octavos del US Open desde el estadounidense Jimmy Connors en 1991.

Las dos mayores esperanzas del tenis local de la actualidad, Ben Shelton y Taylor Fritz, buscaban también el pase frente al francés Adrian Mannarino y el suizo Jerome Kym.

- Rybakina despierta a Raducanu -

Entre las mujeres, la kazaja Elena Rybakina clasificó por primera vez a los octavos del US Open al vencer a la británica Emma Raducanu por 6-1 y 6-2.

Esta rotunda derrota rompió las ilusiones de resurrección de Raducanu, que esta semana había logrado sus primeras victorias en Flushing Meadows desde su impactante título de 2021 a los 18 años.

Campeona de Wimbledon en 2022, Rybakina enfrentará ahora a la vencedora del choque entre la italiana Jasmine Paolini y la checa Marketa Vondrousova.

En caso de triunfo, avanzará a los únicos cuartos de final que le faltan de los cuatro torneos de Grand Slam.

"Por alguna razón, a lo largo de estos años el US Open no fue exitoso para mí, pero espero que este año eso cambie," dijo Rybakina.

De su lado, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno mundial, quiere dar otro paso en la defensa del título y tomarse a la vez una revancha frente a Leylah Fernández.

La única vez que se han enfrentado, la joven canadiense le asestó una dolorosa derrota a Sabalenka, en las semifinales del US Open de 2021.

Desde entonces, la bielorrusa despegó alcanzando tres títulos de Grand Slam, mientras que Fernández nunca volvió a brillar como en aquel US Open con 19 años.