Alcaraz acelera hasta tercera ronda del US Open y presiona a Sinner

El español Carlos Alcaraz durante la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos el 27 de agosto de 2025 CHARLY TRIBALLEAU
AFP
27 de agosto de 2025

El español Carlos Alcaraz barrió este miércoles al italiano Mattia Bellucci y avanzó a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

El número dos mundial se deshizo de Bellucci (65) por 6-1, 6-0 y 6-3 en una exhibición implacable de apenas una hora y 36 minutos.

Este triunfo obliga al también italiano Jannik Sinner a superar el jueves su cruce de tercera ronda para no perder el liderato de la ATP a manos de Alcaraz.

El próximo rival del español será también transalpino, Luciano Darderi (34), con quien nunca se ha enfrentado.

